Falta de confiança de centroavantes desequilibra semifinal e liga alerta no Fluminense

O Fluminense vive um dilema para a fase final da Copa do Brasil. Enquanto os rivais possuem referências no ataque com capacidade para desequilibrar os jogos e disputando artilharias na temporada, como Rayan, Kaio Jorge e Yuri Alberto, o Tricolor das Laranjeiras sofre para encontrar uma solução. Afinal, até aqui, Everaldo, John Kennedy e Germán Cano não conseguiram resolver o problema ofensivo.

Contratado em 2022, Germán Cano foi a grande referência do ataque do Fluminense nos dois primeiros anos. Em duas temporadas, o camisa 14 marcou 84 gols, anotando mais de 40 por dois anos consecutivos. Assim, ele se consolidou como um dos grandes ídolos do clube, sendo peça decisiva na conquista do bi do Carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa (2024).

Entretanto, desde o ano passado Cano começou a sofrer com problemas físicos, especialmente nos joelhos. Aliás, o centroavante argentino perdeu a reta final desta temporada por causa de uma entorse no joelho direito — a mesma que quase impediu sua participação na Copa do Mundo de Clubes, em junho. O Fluminense, então, apostou suas fichas em Everaldo e no retorno de John Kennedy. Sem sucesso.

“A diferença é que o Vasco teve a capacidade de fazer mais um gol. É certo que a série está aberta porque tem outra partida e nós seremos mandantes. Temos que fazer uma boa segunda partida e ficar com a vaga. Assim como nos tocou perder hoje, podemos dar volta à série. Sempre tínhamos em mente que a série hoje não iria se liquidar, que são 180 minutos”, disse Zubeldía.

Cano é a esperança para possível final da Copa do Brasil

Mesmo sofrendo com problemas físicos, Germán Cano é o artilheiro do Fluminense na temporada. Afinal, o camisa 14 já marcou 20 gols até aqui. Contudo, é improvável que o ídolo tricolor enfrente o Vasco, domingo (14), no jogo de volta da Copa do Brasil. O centroavante argentino até voltou a treinar com o elenco em campo, nesta sexta-feira (12), mas ainda não está 100% recuperado. Portanto, é dúvida.

Contratado no início do ano, Everaldo chegou como opção para o lugar de Kauã Elias, negociado com o futebol ucraniano. O camisa 9, aliás, foi o centroavante mais utilizado na temporada. Ao todo, atuou em 57 jogos, sendo titular em 31. Entretanto, fez apenas oito gols (média de 0.14 por jogo). O último gol aconteceu no dia 2 de agosto, na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Brasileirão. Jejum e falta de confiança.

Na metade da temporada, o Fluminense repatriou John Kennedy, que estava insatisfeito no Pachuca, do México. Autor do gol do título da Libertadores, o agora camisa 99 não conseguiu se firmar, mesmo tendo sequência entre os titulares no início da passagem de Luis Zubeldía. Desde o seu retorno, são 19 jogos e apenas dois gols.

Ataque é o ponto de desequilíbrio nos clássicos entre Fluminense e Vasco

No jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco venceu o Fluminense por 2 a 1, quinta-feira (11), no Maracanã, e largou na frente pela vaga na final. Assim como aconteceu no último clássico no Brasileirão, quando o Cruz-Maltino venceu por 2 a 0, o ataque foi o ponto de desequilíbrio. Nos últimos dois encontros, por exemplo, Rayan marcou três vezes. Além dele, Vegetti também fez.

Em 2025, Fluminense e Vasco já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para cada lado. Nos quatro jogos até aqui, o Time de Guerreiros marcou cinco gols e apenas um foi de centroavante: Germán Cano, no Carioca. Thiago Silva, Guga, Vegetti (contra) e Serna marcaram os outros gols. Já o Vasco, por sua vez, fez seis gols, sendo cinco da dupla Rayan (3) e Vegetti (2), além de Coutinho (1).

“O Vasco teve a virtude de marcar. Tem um jogador muito desequilibrante, o Rayan. Restam 90 minutos. Vamos controlar a expectativa e trabalhar para passar. São 180 minutos e vamos definir aqui com mais torcedores nossos. Sempre com a mentalidade de precisar vencer, vamos em busca disso”, afirmou Zubeldía.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), contra o Vasco, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Após perder o jogo de ida por 2 a 1, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga na final. Já o Cruz-Maltino, por sua vez, pode até empatar para assegurar a classificação.

