Nottingham x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

Nottingham Forest e Tottenham se enfrentam neste domingo, às 11h (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League inglesa. O jogo será na casa do Nottingham, o City Ground, e um bom resultado é essencial para a equipe, que tem uma legião brasileira — afinal, conta com seis jogadores do Brasil. Com 15 pontos, o Forest entra na rodada como o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Tottenham está em situação melhor: começou a rodada com 22 pontos, na 11ª posição, e, se vencer, poderá dar um grande salto na tabela.
As equipes foram bem no meio da semana, mas pelas competições internacionais. O Nottingham, que disputa a Liga Europa, venceu o Utrecht por 2 a 1, com o gol da vitória marcado por Igor Jesus. A equipe segue firme na briga por um lugar no Top-8 e pela vaga nas oitavas. O Tottenham, por sua vez, joga a Champions League. Venceu o Slavia Praga por 3 a 0 e também está na disputa pelo Top-8 da sua competição.
Onde assistir
O canal Disney+ transmite a partir das 11h (de Brasília).
Legião brasileira
Jogam no Nottingham Forest o goleiro John (ex-Botafogo), os zagueiros Murillo (ex-Corinthians), Morato (ex-São Paulo) e Jair (ex-Botafogo); o meio-campista Douglas Luiz (ex-Vasco) e o atacante Igor Jesus (ex-Botafogo). Do lado do Tottenham, o destaque brasileiro é Richarlison.
Como chega o Nottingham
No Nottingham, o meio-campista Ryan Yates foi vetado e se soma aos demais lesionados Ola Aina e o artilheiro Chris Wood. Porém, o centroavante Taiwo Awoniyi e o goleiro Sels, que desfalcaram o time nas últimas partidas, foram relacionados. Assim, Awoniyi deve começar no banco. No entanto, no gol, caso Sels não inicie, o brasileiro John seguirá como titular do time de Sean Dyche.
Como chega o Tottenham
O Tottenham não terá Bissouma, suspenso. Além disso, seguem fora os lesionados de longa data: Kulusevski, Maddison, Udogie e Solanke. Por outro lado, resta saber se o treinador Thomas Frank escalará Brennan Johnson para fazer dupla de ataque com Richarlison, o que eventualmente deixaria Kolo Muani no banco.
NOTTINGHAM FOREST X TOTTENHAM
16ª Rodada do Campeonato Inglês
Data e horário: 14/12/2025, 11h (de Brasília)
Local: City Ground, NottIngham (ING)
NOTTINGHAM FOREST: Sels; Savona, Milenkovic, Murillo e Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White e Ndoye; Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche
TOTTENHAM: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Bentancur e Gray; Kudus, Simons e Kolo Muani; Richarlison. Técnico: Thomas Frank
Árbitro: Sam Barrott.
Auxiliares: Tim Wood, Nick Greenhalgh.
VAR: Andy Madley
