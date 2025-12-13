Lens x Nice: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um duelo de opostos neste momento da temporada, Lens e Nice se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Francês. A partida acontece na tarde deste domingo (14), às 13h15, horário de Brasília, no Estádio Félix-Bollaert.

De um lado, os Les Lensois estão na liderança da tabela, com 34 pontos, e chegam de cinco vitórias nas últimas cinco partidas. Já as Águias ocupam apenas a 12ª colocação, com 17 pontos, e perderam seus últimos cinco jogos.

Onde assistir

A partida não terá transmissão para o Brasil.

Como chega o Lens

Com uma boa campanha nos últimos jogos, o Lens quer chegar à sua sexta vitória seguida para permanecer na liderança. Além disso, a equipe também vem de uma sequência de seis triunfos consecutivos dentro de casa. Para o duelo deste domingo, o técnico Pierre Sage não terá desfalques e poderá entrar em campo com seu time ideal.

Como chega o Nice

Ao contrário do adversário, o Rubro-Negro vive um momento complicado no campeonato. Além das cinco derrotas seguidas, o Nice também perdeu na Liga Europa para o Braga. Tentando buscar reabilitação fora de casa, onde não vence há quatro jogos, o treinador Franck Haise não contará com Youssouf Ndayishimiye, lesionado.

LENS X NICE

Campeonato Francês – 16ª rodada

Data e horário: 14/12/2025 (domingo), às 13h15 (de Brasília)

Local: Estádio Félix-Bollaert, Lens (FRA)

LENS: Robin Risser; Ismaëlo Ganiou, Samson Baidoo e Malang Sarr; Rubén Aguilar, Mamadou Sangaré, Andrija Bulatovic e Matthieu Udol; Florian Thauvin, Odsonne Édouard e Wesley Saïd. Técnico: Pierre Sage.

NICE: Yehvann Diouf; Antoine Mendy, Juma Bah e Melvin Bard; Ali Abdi, Charles Vanhoutte, Morgan Sanson, Hichem Boudaoui e Jonathan Clauss; Sofiane Diop e Mohamed-Ali Cho. Técnico: Franck Haise.

Árbitro: Willy Delajod

Assistentes: Erwan Finjean e Valentin Evrard

VAR: Eric Wattellier

