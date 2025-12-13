Pyramids “ajudou” Flamengo a contratar Arrascaeta; entenda

Ah, as coincidências do futebol! O adversário do Flamengo neste sábado (13/12) por vaga na final do Intercontinental, o Pyramids (EGI), pode ter tido um papel fundamental no “Magnético Flamengo”, time hegemônico de 2019 em diante. Não entendeu? O Jogada10 explica.

Antes de virar um verdadeiro imã de troféus, o Rubro-Negro foi ao mercado para encorpar seu elenco para 2019. À época, o time era forte, mas não conquistara nenhuma taça em 2018, terminando o ano em frustração. Para melhorar, deveria ir às compras.

E um grande nome para o meio-campo era Rodriguinho, que brilhara por quatro anos consecutivos no Corinthians. Após inúmeros gols, assistências e títulos, o jogador se mudou para o… Pyramids! O time egípcio, afinal, comprara o meio-campista por aproximadamente seis milhões de dólares em 2018 (R$ 23,1 milhões na cotação da época) para a temporada 18/19.

Ramón Díaz diz “no va a Flamengo”

Assim, o Flamengo tentou sua contratação de maneira parcelada, o que não agradou ao time, à época treinado por Ramón Díaz. Isso fez com que o Rubro-Negro mudasse o alvo: a diretoria, através do recém-empossado presidente Rodolfo Landim, foi a Belo Horizonte (MG) buscar a contratação de um tal Giorgian de Arrascaeta, que brilhava com a camisa do Cruzeiro.

O Mengão, então, pagou a multa do craque uruguaio, trazendo-o para o Rio de Janeiro para vestir a camisa 14. O Cruzeiro, por sua vez, conseguiu assegurar a contratação de Rodriguinho como seu substituto. Apesar de um início animador (com oito gols em 20 jogos), o jogador não engrenou de vez na passagem pelo time celeste, saindo em 2020 para defender o Bahia. Ele encerrou a carreira em 2023, aos 35 anos, após duas temporadas pelo Cuiabá.

Arrascaeta é alicerce do “Magnético Flamengo”

A história de de Arrascaeta no Flamengo, porém, foi para o lado oposto. Afinal, o craque encaixou de maneira brilhante com seus novos companheiros: Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. Estes dois últimos, aliás, chegaram com ele em 2019. Não à toa, quase sete anos depois de Arrasca desembarcar no Galeão, já são 354 jogos, 98 gols e 107 assistências, com três Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, um Derby das Américas, três Brasileirões, duas Copas do Brasil, três Supercopas do Brasil e cinco Cariocas. Ao todo, incríveis 18 troféus.

Agora, o craque está prestes a completar 100 gols com a camisa rubro-negra e, de quebra, pode ajudar na conquista do segundo Intercontinental do Mais Querido. Caso o Fla passe pelo Pyramids, em jogo deste sábado (13/12), às 14h (de Brasília), em Al-Rayyan, no Catar, o Rubro-Negro ficará a um passo do tão sonhado título contra o poderoso PSG (FRA), campeão da Liga dos Campeões 24/25.

