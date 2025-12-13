Sem clube desde setembro, Renato Paiva negocia com a Universidad de Chile

Sem clube desde que deixou o Fortaleza, em setembro, o técnico Renato Paiva pode estar perto de assumir a Universidad de Chile. O treinador português negocia com o clube de Santiago, que é o segundo maior campeão do futebol chileno, atrás apenas do Colo Colo.

Ao mesmo tempo, a diretoria da Universidad de Chile conduz tratativas para encerrar o vínculo com o atual técnico, o argentino Gustavo Álvarez. Após duas temporadas no comando da equipe, Álvarez manifestou o desejo de deixar o clube. Diante disso, a diretoria chilena exige compensação financeira para liberar o treinador.

Além de Renato Paiva, outros nomes, inclusive, surgiram no noticiário chileno nos últimos dias. Entre eles está Ariel Holan, demitido quinta-feira (11) do Rosario Central, equipe que conta com Di María. Em 2022, Holan foi justamente substituído por Paiva no comando do León, do México. Outro técnico citado foi Martín Anselmi, ex- Porto, porém o argentino está próximo de acertar com o Newell’s Old Boys, com anúncio previsto após as eleições do clube neste fim de semana.

Experiência em clubes latinos

Caso o acordo seja concretizado, Renato Paiva passará a trabalhar no quarto país da América Latina. Em 2021, após deixar o Benfica depois de 15 anos no clube, o treinador levou o Independiente del Valle à conquista inédita do Campeonato Equatoriano. Na sequência, comandou o León, em 2022, o Bahia, em 2023, o Toluca, em 2024, e, já em 2025, teve passagens por Botafogo e Fortaleza, esta última, aliás, de curta duração, entre julho e setembro.

Porém, apesar do peso histórico e de figurar entre os três grandes do Chile, ao lado de Colo Colo e Universidad Católica, a Universidad de Chile não conquista um título nacional desde o Clausura de 2017. Desde 2018, o país passou a adotar um campeonato unificado. Na temporada encerrada no último fim de semana, a equipe terminou na quarta colocação, 20 pontos atrás do campeão Coquimbo Unido, que levantou o troféu pela primeira vez.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.