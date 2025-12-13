Corinthians x Palmeiras (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Palmeiras decidem neste domingo (14/12), às 10h, no Canindé, quem será o grande campeão do Campeonato Paulista Feminino. O Verdão leva grande vantagem após vencer o jogo de ida por 5 a 1 e estão muito próximas do título. As Brabas, por sua vez, precisam vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por cinco tentos para ficar com a taça.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do SporTV.

Como chega o Corinthians

O Corinthians deve iniciar com força máxima e pressionando, já que precisa reverter um longo placar. Afinal, o Timão perdeu por 5 a 1 no jogo de ida, na Arena Barueri. Assim, nomes como Thaís Ferreira, Mariza, Duda Sampaio e Gabi Zanotti devem começar no time titular. O treinador Lucas Piccinato busca o primeiro título paulista da sua carreira, após ser vice-campeão justamente contra o Palmeiras em 2024. Vale lembrar que as Brabas chegaram na decisão após eliminar outro rival, na ocasião o São Paulo.

Como chega o Palmeiras

Já as Palestrinas também devem ter força máxima, após ver Fê Palermo, Brena e Tainá Maranhão até jogarem o primeiro jogo da final, mas não estarem 100%. Contudo, o Verdão se apega muito na vantagem construída na partida de ida, de 5 a 1, na Arena Barueri e sabe que o título está muito próximo. Aliás, o Palmeiras vai em busca do tetracampeonato, sendo o segundo consecutivo, já que venceu no ano passado, justamente contra o Corinthians, nos pênaltis.

CORINTHIANS X PALMEIRAS

Final do Campeonato Paulista Feminino (jogo de volta)

Data e hora: 14/12/2025, às 10h (de Brasília)

Local: Canindé, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Lelê; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Gi Fernandes e Tamires; Dai Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque; Gabi Zanotti e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Carla e Pati Maldaner; Ingryd, Brena, Andressinha, Rhay Coutinho e Fê Palermo; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.

Árbitro: Daiane Muniz (SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

