Genoa x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

A 15ª rodada do Campeonato Italiano tem sequência neste domingo (14/12), e um dos jogos que agita a Itália ocorre no Luigi Ferraris, em Gênova. Será quando o anfitrião Genoa receberá a forte Inter de Milão, às 14h (de Brasília). Em 14ª, a equipe da casa quer seguir a boa sequência com o novo treinador Daniele de Rossi. Os Nerazzurri, por sua vez, visam a liderança da Serie A.

LEIA MAIS: Salah volta a ser relacionado no Liverpool após conversa com Arne Slot

Como chega o Genoa

Apesar da eliminação com goleada por 4 a 0 para a Atalanta na Copa da Itália, o Genoa vem crescendo na briga no Italiano. Isso porque a equipe comandada por Daniele de Rossi ainda não perdeu sob sua batuta na Serie A. São dois empates e duas vitórias, incluindo um triunfo na última segunda (8/12) por 2 a 1, fora de casa, sobre a Udinese. O histórico capitão assumiu o time no começo de novembro, aliás.

Agora, a equipe de Gênova surge na “cômoda” 14ª colocação, com 14 pontos, abrindo quatro para a zona de rebaixamento, atualmente ocupada por Pisa (dez pontos), Verona (nove) e Fiorentina (seis). O Genoa, no entanto, não poderá contar com Frendrup, Gronbaek e Siegrist. Ostigard, com lesão muscular, não tem presença confirmada.

Como chega a Inter de Milão

Após perder em casa para o Liverpool, na terça (9/12), em jogo pela fase de Liga da Champions, a Inter visa recolher os cacos no Campeonato Italiano. Por lá, o time treinado por Cristian Chivu surge na terceira posição, com 30 pontos – apenas um a menos que o líder e rival Milan.

Para retornar à liderança, precisaria vencer e contar com tropeço não só dos Rossoneri, como também do Napoli, que vem em segundo também com 31. No entanto, o técnico romeno se vê recheado de desfalques. Afinal, Palacios, Dumfries, Di Gennaro e Darmian estão fora de ação. Além disso, ele “ganhou” dois novos problemas na derrota por 1 a 0 para o Liverpool: Acerbi e Çalhanoglu se lesionaram ainda no primeiro tempo e não devem retornar ao time neste domingo.

GENOA x INTER DE MILÃO

Campeonato Italiano 2025/26 – 15ª rodada

Data-Hora: 14/12/2025, domingo, 14h (de Brasília)

Local: Luigi Ferraris, em Genoa (ITA)

GENOA: Leali; Marcandalli, Otoa e Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovsky, Masini, Thorsby e Martín; Colombo e Vitinha. Técnico: Daniele de Rossi

INTER DE MILÃO: S ommer; Akanji, de Vrij (Bisseck) e Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco; Espósito e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu

Árbitro: Daniele Doveri (ITA)

Assistentes: Marcello Rossi (ITA) e Filippo Bercigli (ITA)

VAR: Giacomo Camplone (ITA)

Onde assistir: ESPN 4

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.