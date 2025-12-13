Atlético de Madrid bate Valencia e segue no bloco dos líderes

O Atlético de Madrid derrotou por 2 a 1 o Valencia, na manhã deste sábado (13), em duelo válido pela 16ª rodada da LaLiga, no Estádio Metropolitano, em Madri. O triunfo dos colchoneros em casa mantém o time na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Champions, agora com 34 pontos. Já o Valencia segue mal das pernas: está em 16º lugar, com 15 pontos, um acima da zona de rebaixamento, mas pode terminar a rodada entre os últimos.

Os donos da casa abriram o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Koke aproveitou um rebote dentro da área e finalizou com precisão. A vantagem parcial refletia o domínio territorial do Atlético, que controlou maior parte da posse e criou as melhores oportunidades nos 45 minutos iniciais.

No segundo tempo, o Valencia voltou mais organizado e conseguiu igualar o marcador aos 18 minutos, com Beltrán. Ele finalizou com precisão após tabela ofensiva que desmontou a linha defensiva colchonera, reacendendo as esperanças dos visitantes.

Griezmann salva os colchoneros

A resposta do Atlético, porém, não tardou e, aos 28 minutos da etapa final, Griezmann marcou o gol da virada em jogada de bola parada. O francês aproveitou sobra dentro da área depois de cruzamento e empurrou para a rede, colocando novamente os mandantes à frente no placar.

Nos minutos finais, o Valencia tentou buscar novamente o empate, mas viu o Atlético administrar a vantagem, garantindo os três pontos em um confronto que reforça a ambição da equipe de Diego Simeone de manter-se firme na luta pelas posições de cima da LaLiga, mesmo diante de uma série de dificuldades recentes.

