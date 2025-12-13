São Paulo entra em acordo para parcelar dívida de R$ 8,8 milhões com Nikão

O São Paulo entrou em acordo com o estafe de Nikão para encerrar uma ação judicial no valor de R$ 8,8 milhões. Assim, essa quantia é referente aos direitos de imagem no período entre 2022 e 2023. A informação é do portal “Uol”.

Dessa forma, o Tricolor fará o pagamento de forma parcelada até novembro de 2028. Deste valor, R$ 7,9 milhões ficarão com o atleta, enquanto R$ 900 mil serão destinados aos advogados do processo.

Contratado em 2022 por cerca de R$ 10 milhões, o atleta fez 32 partidas, com quatro gols e quatro assistências no time do Morumbis. Na temporada seguinte, defendeu as cores do Cruzeiro em 31 jogos, com quatro gols e três passes.

Em 2024, retornou ao Tricolor e somou apenas seis partidas. Diante disso, voltou ao Athletico e encerrou seu vínculo com o clube paulista. Por fim, no momento, Nikão, de 33 anos, está no Guangdong GZ-Power, da China.

