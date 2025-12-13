Liverpool vence o Brighton com facilidade na volta de Salah ao time

Na abertura da 16ª rodada da Premier League, em Anfield Road, o Liverpool derrotou por 2 a 0 o Brighton, neste sábado (16), resultado importante para os Reds após um início de temporada irregular. Hugo Ekitiké, aliás, foi o grande nome da partida, anotando os dois gols.

O resultado, portanto, deixa o Liverpool em sexto lugar, com 26 pontos, na cola do primeiro pelotão. Já o Brighton, no entanto, estaciona no meio da tabela, em nono lugar, com 23 pontos, distante da zona de classificação para as competições europeias.

O Liverpool entrou em campo pressionado pela necessidade de melhorar sua campanha na liga, ocupando posições afastadas das primeiras colocações e buscando enfim três pontos que aliviassem a temporada turbulenta. A equipe se mostrou agressiva desde o apito inicial, dominando a posse de bola e criando as primeiras oportunidades. O que se traduziu no gol precoce de Ekitiké, logo aos 47 segundos de jogo ,após assistência de Joe Gomez.

O Brighton, por sua vez, não conseguiu impor seu ritmo de jogo apesar de alguns momentos de perigo esporádicos. A equipe visitante lutou pela recuperação no placar, mas encontrou dificuldade em penetrar a defesa dos Reds.

Na segunda etapa, o Liverpool ampliou aos 15 minutos, novamente com Ekitiké. Ele aproveitou cruzamento de Mohamed Salah, vindo do banco de reservas em sua primeira participação depois de especulações sobre seu futuro no clube. A entrada do egípcio, inclusive, animou a torcida e ofereceu mais dinâmica ao ataque, assegurando uma vantagem mais confortável no placar.

16ª Rodada

Sábado (13)

Chelsea 2 x 0 Everton

Liverpool 2 x 0 Brighton

Burnley x Fulham (14h30)

Arsenal x Wolverhampton (17h)

Domingo (14)

Crystal Palace x Manchester City

Sunderland x Newcastle

Nottingham Forest x Tottenham

West Ham x Aston Villa

Brentford x Leeds

Segunda (15)

Manchester United x Bournemouth

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.