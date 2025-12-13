Flamengo bate o Pyramids e enfrenta PSG na final da Copa Intercontinental

Com gols de Léo Pereira e Danilo, ambos de cabeça, o Flamengo bateu o Pyramids, do Egito, por 2 a 0, no Ahmad bin Ali, e garantiu a vaga na final da Copa Intercontinental. Em campo, a equipe rubro-negra teve tranquilidade para construir o resultado e contou com o retorno de Pedro, que entrou aos 40′ do segundo tempo depois da ausência na final da Libertadores. O atacante está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda.
Dessa forma, o Rubro-Negro terá pela frente a final da competição contra o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. O confronto está marcado para quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Ahmad bin Ali.
Rubro-Negro pelo alto
Com amplo domínio na etapa inicial, o Rubro-Negro teve que enfrentar a retranca do time egípcio. Na primeira chance, Plata foi até a linha de fundo e encontrou Cebolinha sozinho, para bater de voleio em cima de Samy. Na sequência, Arrascaeta bateu para fora.
O camisa 10, então, cobrou falta em direção a área para Léo Pereira. O zagueiro superou os adversários para cabecear e abrir o placar. Em outra boa chegada, Jorginho passou para o uruguaio, que driblou três marcadores e bateu cruzado para fora.
No último lance dos primeiros quarenta e cinco minutos, Touré acionou Mayele em profundidade. O atacante ganhou de Danilo na velocidade, mas parou em Rossi, que fez uma grande defesa.
Vaga garantida
Na volta do intervalo, Mayele voltou a ter liberdade, soltou a bomba, mas mandou para fora. Na sequência, Touré recebeu sozinho na ponta-direita e passou de primeira para Zalaka, que acertou a rede pelo lado de fora.
Em mais uma jogada aérea, Arrascaeta cobrou falta na segunda trave e encontrou Danilo, autor do gol do título rubro-negro na Libertadores. O zagueiro tomou impulso e, de cabeça, ampliou o marcador para a equipe carioca.
O Pyramids insistiu para tentar descontar, mas faltou qualidade e sobrou imprecisão. O time egípcio pediu pênalti em um jogada em que Zalaka dividiu com Alex Sandro na área e caiu no gramado, mas o árbitro nada assinalou.
Por fim, aos 40′, Pedro entrou no lugar de Carrascal e voltou aos gramados depois de 52 dias. Do outro lado, Chibi fez um belo lançamento de trivela na área do Flamengo para Atef, que cabeceou, livre, mas mandou para fora. Assim, o camisa 9 rubro-negro aproveitou o cruzamento de Bruno Henrique e levou perigo à meta de El Shenawy e na jogada seguinte finalizou de longe.
FLAMENGO 2 x 0 PYRAMIDS
Copa Intercontinental 2025 – Copa Challenger (semifinal)
Data e horário: 13/12/2025 (sábado), às 14h (de Brasília)
Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan (QAT)
Gols: Léo Pereira 23’/1ºT (1-0); Danilo 6’/2ºT (2-0)
FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas 13’/2ºT); Pulgar, Jorginho (De la Cruz 29’/2ºT) e Arrascaeta (Luiz Araújo 29’/2ºT); Carrascal (Pedro 40’/2ºT), Cebolinha (Bruno Henrique 13’/2ºT) e Plata. Técnico: Filipe Luís.
PYRAMIDS: El Shenawy; Chibi, Marei, Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Atef (Marwan Hamdi 42’/2ºT), Touré (Reda 28’/2ºT), Zalaka (Fathi 36’/2ºT) e Ziko (Ewerton 28’/2ºT); Mayele. Técnico: Krunoslav Jurcić.
Árbitro: Al Jassim Abdulrahman (QAT)
Assistentes: Al Marri Taleb (QAT) e Al Maqaleg Saoud (QAT)
VAR: Al Marri Khamis (QAT)
Cartões Amarelos: Marei, Zalaka e Atef (PYR)
Cartões Vermelhos: –
