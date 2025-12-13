Jogadores do Flamengo focam em decisão com o PSG: “Neutralizar as armas do adversário”

Depois do triunfo por 2 a 0 sobre o Pyramids, no Ahmad bin Ali, que garantiu o Flamengo na final da Copa Intercontinental, o elenco rubro-negro começa a projetar a final com o Paris Saint-Germain. Na zona mista, Varela, Carrascal e Danilo, autor de um dos gols do triunfo deste sábado (13), falaram sobre o confronto com o atual campeão da Champions League na quarta-feira (17).

“Sim, agora podemos nos recuperar. Sabemos que vem um jogo bonito, que muitas emoções se misturam, porque é um grande time contra o qual vamos jogar. Nós também somos um grande time. A verdade é que agora temos que descansar, relaxar a mente e nos preparar para o jogo. Acho que, para esse jogo, o Flamengo chega até mais leve, com menos pressão do que nos outros dois jogos, porque o Flamengo era considerado favorito, pelo menos para a torcida. Nós também somos um grande time e chegamos com essa confiança, com essa alegria, com tudo o que estamos vivendo”, disse o colombiano.

“Sabemos da qualidade deles. Ele falou que é o melhor time do mundo agora mesmo. Eu coincido com isso aí, mas eu acho que é possível. É possível porque esse time tem muita vontade de seguir fazendo história”, completou o uruguaio.

Favoritismo europeu

Durante a entrevista, Danilo destacou que o Rubro-Negro tem condição de ser campeão, mas que o PSG é o favorito. Mesmo assim, o foco é se preparar da melhor maneira possível para tentar fazer uma exibição histórica, um jogo especial, segundo o defensor.

“Quando a gente diz futebol, muitas vezes a gente não tem tempo, né? De curtir ou de sofrer por uma derrota também quando acontece. Mas, obviamente, a gente tem a ansiedade de jogar uma partida como essa, especial e bonita, que pode ser contra o Paris Saint-Germain. Sabemos que vai ser imensamente difícil. É uma das equipes mais fortes do mundo atualmente. Mas a gente vai tentar preparar de uma maneira que a gente possa dificultar o máximo para eles e usar nossas ferramentas para tentar, de certa forma, fazer um jogo especial para o nosso torcedor e para nós mesmos”, frisou.

“Pode, acho que ninguém tem essa dúvida, né? Mas, obviamente, o Paris Saint-Germain é o favorito, por todo o investimento, por todo o histórico recente que tem. Mas, como eu disse, nós temos jogadores também importantes que têm boa personalidade. Vai ser muito difícil, mas a gente vai fazer o nosso papel, vai tentar, de certa forma, neutralizar o que são as armas deles e, como eu disse, tentar de alguma maneira fazer um jogo bonito, especial e, quem sabe, vencer”, concluiu.

Por fim, o Flamengo entrará em campo na quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), contra o PSG, pela final da Copa Intercontinental. O time chega com moral depois de conquistar a Libertadores e o Brasileirão, assim como derrotou Cruz Azul e Pyramids.

