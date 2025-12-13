PSG, com mistão, vence o Metz no Francês. Que venha o Flamengo!

O PSG, que fará a final do Intercontinental contra o Flamengo na quarta-feira, 17/12, foi a campo neste sábado em jogo pela 16ª rodada do Campeonato Francês. Visitou o Metz e, mesmo com um misto de titulares e reservas — já que vários astros começaram no banco para ganhar descanso e alguns nem entraram —, não vacilou. Assim, venceu o rival por 3 a 2, em um jogo duro. Gonçalo Ramos, Djantou e Doué marcaram para o Paris Saint-Germain. Já o Metz descontou com belos gols de Dominguet e Tsitaishvili.

Com esta vitória, o PSG chega a 26 pontos, assumindo a liderança provisória. Contudo, o Paris ainda pode perder o primeiro lugar, pois o Lens, que tem 34 pontos, ainda joga nesta rodada. Por outro lado, o Metz segue na lanterna, com apenas 11 pontos.

O Flamengo garantiu a presença na final da Copa Intercontinental ao derrotar o Pyramids, do Egito, por 2 a 0.

Como foi a vitória do PSG

O PSG mandou no primeiro tempo, mesmo com muitos reservas e jogando fora de casa. Além disso, manteve 70% de posse de bola e finalizou muito mais, conseguindo abrir 2 a 0 ainda na primeira etapa. Aos 30 minutos, o português Gonçalo Ramos (que substituiu Dembélé) abriu o placar ao escorar cruzamento de Lee pela direita. Logo depois, aos 39, veio um gol com a assinatura dos garotos da base: Ndjantou (substituto de Kvaratskhelia, que entraria na etapa final) ampliou numa jogada espetacular de Mbaye pela esquerda, que tocou para Ndjantou, garantindo seu primeiro gol no time principal. Entretanto, o Metz diminuiu ainda no primeiro tempo, com Dominguet, que concluiu de fora da área após uma tremenda confusão na marca do pênalti, com a bola sobrando para o atacante da equipe da casa.

No segundo tempo, o Metz pressionou bastante, mas acabou sofrendo um gol aos 18 minutos, em sequência de ataques e escanteios. Entretanto, num contra-ataque, Doué, que havia entrado na etapa final, recebeu o passe livre e partiu sem marcação desde o meio de campo até a área, tocando na saída do goleiro.

O PSG manteve mais força defensiva no segundo tempo e ampliou novamente com Doué, garantindo tranquilidade ao time. Apenas na reta final, o Metz conseguiu equilibrar, mas ainda assim o PSG criou boas chances para ampliar. Barcola, por exemplo, perdeu uma grande oportunidade. Contudo, aos 35 minutos, o Metz animou sua torcida numa ótima jogada pela esquerda, em que Tsitaishvili tocou para Hein, que devolveu de calcanhar para o mesmo Tsitaishvili, que finalizou e fez o segundo gol, colocando fogo no jogo. Ainda assim, o placar ficou inalterado até o apito final.

Jogos da 16ª rodada do Francês

Sexta-feira (12/12)

Angers 4×1 Nantes

Sábado (13/12)

Rennes 3×1 Bret

Metz 2×3 PSG

Domingo (14/12)

Lyon x Le Havre – 11h

Strasboug x Lorient – 1h15

Lens x Nice – 13h15

Auxerre x Lille – 13h15

Olympique x Monaco – 16h45

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.