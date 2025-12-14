Filipe Luís destaca a ‘única forma do Flamengo vencer o PSG’: “Fazer um jogo perfeito”

Depois do triunfo por 2 a 0 sobre o Pyramids, o técnico Filipe Luís, do Flamengo, analisou o momento da equipe antes da decisão da Copa Intercontinental, contra o Paris Saint-Germain. Na visão do comandante rubro-negro, só existe uma única forma do time carioca conquistar o título diante do atual campão da Champions League: “fazer um jogo perfeito”.

“Vamos enfrentar o atual campeão da Champions, melhor equipe do mundo, com o melhor treinador do mundo e vamos tentar fazer um jogo perfeito. É a única forma que temos de ter uma chance de vencer este jogo, contra este adversário”, afirmou.

Além disso, o treinador citou o esforço dos jogadores mesmo com a alta carga de jogos do futebol brasileiro. Para Filipe, os atletas seguem em uma grande temporada e ressaltou a experiência de cada competição. Contudo, a disputa do Mundial de Clubes, dos Estados Unidos, era bem diferente por causa do calor do país na época.

“Depois, sobre cada experiência, cada aprendizado, acho que cada jogo tem uma história diferente. Serve para os jogadores, mas nos Estados Unidos (na Copa do Mundo de Clubes) era um clima, um gramado, diferentes, a bola, tudo era diferente do que é hoje”, frisou

“É um privilégio poder disputar mais uma final com o Flamengo. Vamos ter essa oportunidade, uma final de Mundial. Muito difícil conseguir esse feito. Temos que valorizar o esforço que os jogadores estão fazendo nesta temporada. São 75 jogos se eu não me engano, na quarta-feira vai ser o 76. São muitos minutos, um esforço muito grande dos meus jogadores e eles estão fazendo uma temporada esplêndida, a fome e a ambição deles não acaba”, concluiu.

Olho na agenda

O Flamengo entrará em campo na quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), contra o PSG, pela final da Copa Intercontinental. O time chega com moral depois de conquistar a Libertadores e o Brasileirão, assim como derrotou Cruz Azul e Pyramids nas fases anteriores.

