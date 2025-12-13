Arrascaeta e o PSG na final. “O Flamengo está pronto para tudo”

Arrascaeta, mais uma vez, fez um jogo de sonhos contra o Pyramids. Jogadas individuais fantásticas, quase um gol de placa, passes eficazes. Para completar, deu os passes para os dois gols no triunfo por 2 a 0. Assim, enquanto contra o Cruz Azul ele marcou os dois gols do 2 a 1, neste jogo, foram os passes para os gols de Leo Pereira e Danilo.

“Estamos felizes por ter dado mais um passo na competição. Com certeza vamos aproveitar muito isso na final. Mas a gente precisa começar a descansar e chegar da melhor forma possível para a final, que, com certeza, vai ser um grande jogo.”

Arrascaeta afirma que o torcedor pode esperar muito do Flamengo, que está pronto para todo e qualquer confronto decisivo, mesmo precisando enfrentar o atual campeão da Champions.

“É um Flamengo pronto para tudo, eu acho. Com certeza. É um grupo muito maduro, que tem muitos jogadores diferentes. Certamente estamos já no finalzinho da temporada. Um pouquinho de desgaste, mas é mais um jogo que a gente tem que aproveitar.”

Sobre o que seria para ele ser campeão mundial com a camisa do Flamengo, Arrascaeta declarou:

“Não teria explicação. Não tem como descrever o que podemos chegar a sentir. Se a gente conquistar esse passo a mais, estaremos com a ilusão e, ao mesmo tempo, com muita certeza.”

