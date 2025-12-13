Santos busca negociar Mayke e busca novo lateral-direito

O Santos já iniciou o planejamento para o ano que vem e decidiu que o lateral-direito Mayke está fora dos planos. O jogador de 33 anos, tem contrato até 2027 e recebe um alto salário, cerca de R$ 1 milhão por mês. Dessa forma, a diretoria busca um novo clube para o atleta.

Mayke foi contratado pelo Santos no segundo semestre deste ano. No entanto, não conseguiu se firmar. O lateral disputou apenas 12 jogos, não marcou gol e nem deu assistência. Além disso, sofreu com problemas físicos Portanto, está fora dos planos para a próxima temporada.

O departamento de futebol do Santos já está procurando um jogador para a posição. O alvo é Eros Mancuso, lateral-direito do Fortaleza, que foi indicado por Juan Pablo Vojvoda, que o treino no Leão do Pici. Atualmente, o Peixe conta com Igor Vinícius e JP Chermont.

Além da saída de Mayke, o Santos negocia o atacante Guilherme, com o Houston Dynamo, dos Estados Unidos. A transação pode render cerca de 2 milhões de dólares ao Peixe. Outros nomes também devem entrar na barca de saída da equipe santista.

