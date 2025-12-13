Pedro celebra o retorno auspicioso contra o Pyramids

Pedro fraturou o braço na semifinal da Libertadores contra o Racing, em 22 de outubro. Quando estava se recuperando, teve uma lesão muscular. Assim, ficou quase dois meses fora do time, perdendo a reta final do Brasileiro e a final da Libertadores, ambas vencidas pelo Flamengo. Retornou a tempo, para, neste sábado, ser relacionado para o jogo contra o Pyramids, pela semifinal do Intercontinental. Entrou aos 41 minutos e surpreendeu. Muito voluntarioso, em quatro minutos regulamentares mais os cinco de acréscimos, apareceu em três momentos: uma finalização em passe de Bruno Henrique, que o goleiro El Shennawy defendeu com grande segurança; outra finalização, mais fácil para a defesa do goleiro; e uma grande jogada individual. Na zona mista após a partida vencida pelo Fla por 2 a 0, o goleador celebrou sua volta bem antes do previsto.

“Queria jogar, estar dentro de campo, é onde me sinto bem. Mas, infelizmente, tive essas duas lesões. Estar de fora, claro, é muito ruim, mas eu estava muito confiante, sabendo que meus companheiros iam dar conta do recado. E graças a Deus conquistamos dois títulos muito importantes para nós. Mas, graças a Deus, eu pude me recuperar a tempo de jogar essa competição tão importante para nós”, disse, para completar.

“Então só tenho que agradecer a Deus mesmo, porque era uma lesão de seis semanas, e eu pude recuperar em três semanas e meia, realmente muito antes do previsto. Agradeço ao Departamento Médico, fisioterapeutas também, que trabalharam diariamente comigo para estar no meu melhor nível.”

Pedro na final

Pedro dificilmente será titular na final, mas disse que, se o treinador Filipe Luís optar por ele em qualquer momento, estará pronto para ajudar o time a fechar o ano com mais uma conquista, o que seria incrível, afinal, o adversário é simplesmente o PSG.

“Então fico feliz por participar. Espero que a gente também conquiste mais um título assim. Estou bem. É claro que tive pouco tempo de treinamento. Com o grupo, foram só dois treinos, mas estou apto e disponível para a final.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.