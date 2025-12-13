Léo Pereira: Flamengo está “preparado demais” para o PSG

Após a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Pyramids pela Copa Intercontinental neste sábado (13/12), o defensor Léo Pereira falou sobre a expectativa para a grande final contra o PSG. Afinal, o time francês ganhou a Champions League e é considerado o melhor do mundo. Tanto que, na visão do treinador do Flamengo, Filipe Luís, a única forma de vencer é atingir a perfeição. Para Léo Pereira, o desafio é grande, mas o Flamengo está pronto.

“A gente sabe que vai ser um privilégio muito grande pra todos nós participar desse confronto. Os melhores jogadores do mundo estão lá. Mas a gente tá preparado demais. E a gente espera fazer uma grande atuação”, disse.

Léo Pereira foi o autor do primeiro gol da partida que garantiu a Taça Challenger ao Flamengo. Assim, aos 23′ do primeiro tempo, ele recebeu uma bola na medida de Arrascaeta e cabeceou para a rede do goleiro adversário. Danilo ampliou o placar no segundo tempo, aos 6 minutos. Mais um título do Flamengo, que ultimamente está ganhando todos os troféus.

Leo Pereira e o ano abençoado

E o gol de Léo Pereira coroou também mais uma ótima atuação do zagueiro. Assim, ele exaltou essa fase de sucesso durante a entrevista após o jogo no Ahmad bin Ali.

“É um ano abençoado. Só tenho que agradecer a todo mundo que me apoia e que tá comigo no dia a dia, me incentivando. E agradecer a Deus também, que é Ele que me capacita pra estar de pé, aguentando essa carga de jogos. É Ele que me dá toda essa inspiração para o que eu tô fazendo este ano”, disse.

