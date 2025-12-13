Arsenal ganha do Wolverhampton com dois gols contra e se mantém na liderança do Inglês

No sufoco e também nos acréscimos, o Arsenal conseguiu vencer o Wolverhampton, por 2 a 1, no Emirates Stadium, e se mantém na liderança do Campeonato Inglês. A vitória foi conquistada com dois gols contra do adversário, confirmando a péssima fase do lanterna da competição, com apenas dois pontos conquistados em 16 rodadas.

O Arsenal abriu o placar aos 25 minutos, com a ajuda do goleiro Johnstone, do Wolverhampton. Saka bateu escanteio, a bola pegou na trave, nas costas do adversário, e entrou. Os donos da casa sofreram o empate aos 44 minutos do segundo tempo. Tolu Arokodare marcou de cabeça.

LEIA MAIS: Filipe Luís projeta final entre Flamengo e PSG: “Tentar ganhar para fazer história”

No entanto, o lanterna do Campeonato Inglês sofreu um duro golpe, com Mosquera cabeceando contra o próprio gol, já nos acréscimos. O brasileiro Gabriel Jesus, esteve na disputa com o defensor do Wolverhampton e foi bastante festejado pelos companheiros do Arsenal. Entretanto, na comemoração, o ex-atacante do Palmeiras informou que não tinha tocado na bola. Esse foi apenas o segundo jogo dele na temporada, após se recuperar de uma grave lesão no joelho esquerdo que o tirou dos gramados por quase 11 meses.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 36 pontos e segue como líder isolado do Campeonato Inglês. O Manchester City é o segundo colocado, com 31, e enfrenta, neste domingo, o Crystal Palace, em Londres.

Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (13/12)

Chelsea 2×0 Everton

Liverpool 2×0 Brighton

Burnley x Fulham – 14h30

Arsenal x Wolverhampton – 17h

Domingo (14/12)

Crystal Palace x Manchester City – 11h

Sunderland x Newcastle – 11h

Nottingham Forest x Tottenham – 11h

West Ham x Aston Villa – 11h

Brentford x Leeds – 13h30

Manchester United x Bournemouth- 17h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.