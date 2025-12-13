Vasco recebe apoio da torcida no CT Moacyr Barbosa antes de enfrentar o Fluminense

O Vasco recebeu o apoio dos torcedores no encerramento da preparação para o clássico com o Fluminense, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Cerca de 100 vascaínos estiveram presentes no portão do CT Moacyr Barbosa, para dar o último apoio antes do elenco seguir para o hotel da concentração.

Rayan foi bastante celebrado pelos torcedores. Barros também interagiu com os presentes, assim como Vegetti, que inclusive agitou uma das bandeiras que foram levadas pelos vascaínos.

Na tarde desse sábado (13), a Força Jovem, a Mancha Negra e outros torcedores e torcidas foram ao CT Moacyr Barbosa prestar apoio ao elenco do Vasco. Em seu Instagram, a Força Jovem divulgou imagens desse evento. pic.twitter.com/Ue5e1xfi58 — Analisa Vasco | Eduardo Alves (@AnalisaCRVG) December 13, 2025

Antes do apoio da torcida, o técnico Fernando Diniz comandou o último treino no CT Moacyr Barbosa. A comissão técnica focou em jogadas de bola parada, principalmente defensiva. Pênaltis também foram treinados.

O Vasco vai a campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. O Cruz-Maltino venceu o Fluminense no primeiro jogo por 2 a 1. Dessa forma, avança para a decisão em caso de empate. Se perder por um gol de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis.

