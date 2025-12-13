Vin Diesel indica participação de Cristiano Ronaldo em Velozes e Furiosos

Vin Diesel surpreendeu ao levantar a possibilidade da participação de Cristiano Ronaldo na segunda parte da décima edição de “Velozes e Furiosos”. Apesar dos atrasos na produção da obra cinematográfica o ator demonstrou otimismo com a resolução dos problemas. Inclusive, ele indicou e indicou que o craque português pode integrar o elenco do longa-metragem.

“Todo mundo perguntou se ele estaria na mitologia de Velozes e Furiosos… Tenho que dizer, ele é um amigo de verdade. Escrevemos um papel para ele“, ressaltou Vin Diesel com relação a Cristiano Ronaldo.

A especulação ganhou força após Vin Diesel publicar, nas redes sociais, uma foto ao lado de Cristiano Ronaldo. Em declaração posterior, o astro de Hollywood confirmou que a ideia foi discutida internamente.

Em junho, Vin Diesel apontou que o próximo e último filme da franquia contará com o retorno de Brian O’Connel, fiel escudeiro de Dominic Toretto, personagem de Vin Diesel na saga. A saída repentina de Brian ocorreu com a morte de seu intéprete Paul Walker, no decorrer das gravações da sétima obra cinematográfica da ilustre série.

O episódio específico conquistou a proeza de ser a maior bilheteria da franquia em 2015. Vin Diesel não deu pistas de qual forma a produção promoverá o retorno de Brian. Contudo, revelou que a narrativa da segunda parte do décimo filme de “Velozes e Furiosos” ocorrerá em Los Angeles. Além disso, haverá a conservação da cultura de carros, corridas e busca por criminosos como ponto central em seu roteiro.

Cristiano Ronaldo se arrisca como investidor em liga de artes marciais

Cristiano Ronaldo anunciou no dia 27 de novembro a sua entrada no mundo do MMA. Embora não seja dentro do octógono, o astro português vai marcar presença nesse universo. O atacante do Al Nassr e da seleção de Portugal se tornou acionista da WOW FC, liga espanhola de artes marciais mistas que tem como grande estrela o campeão do UFC Ilia Topuria, também sócio da organização.

O movimento de CR7 reforça sua veia empreendedora, já que anos ele diversifica seus negócios fora dos gramados. Primeiro atleta bilionário do futebol, o português acumula mais de 20 empresas em diferentes setores, se consolidando como um dos maiores ícones globais dentro e fora do esporte.]

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.