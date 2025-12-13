Jardim exalta apoio da torcida do Cruzeiro antes da semifinal da Copa do Brasil

A torcida do Cruzeiro atendeu ao pedido do técnico Leonardo Jardim e compareceu em grande número ao último treino da equipe na Toca da Raposa, realizado neste sábado (13), às vésperas do confronto decisivo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil.

O apoio foi celebrado pelo treinador português, que utilizou as redes sociais para agradecer a presença dos torcedores. Em publicação no Instagram, Jardim compartilhou um registro da interação com a torcida e deixou uma mensagem de reconhecimento.

“Obrigado pela vossa presença. Estamos juntos”, escreveu o comandante celeste.

A mobilização da torcida representa uma resposta direta ao apelo feito por Leonardo Jardim após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no jogo de ida da semifinal, disputado na última quarta-feira (10). Na ocasião, o técnico afirmou ter sentido falta de uma maior presença dos torcedores no centro de treinamentos antes da partida e relembrou que esse tipo de apoio já havia ocorrido em outros momentos decisivos.

“Eu achava que teríamos o apoio na Toca antes desse jogo tão importante e não tivemos. Peço aos nossos torcedores para nos dar um apoio grande, que nos façam uma visita na Toca para motivar esse pessoal”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Cenários para o Cruzeiro se classificar à final

Com o resultado negativo no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, somente vencer interessa a Raposa. Isso porque, o gol de Memphis Depay deu a vantagem de garantir a vaga na decisão do torneio até com um empate.

Portanto, o time mineiro precisa de um triunfo. Caso consiga uma vitória por apenas um gol de diferença, a definição de quem avança para a final da Copa do Brasil será em disputa de pênaltis. A classificação direta do Cruzeiro para a decisão do campeonato ocorre apenas com resultados positivos por dois ou mais fols de diferença;

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.