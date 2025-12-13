Decisão da Taça Paraná tem briga e jogadores feridos. Veja o vídeo

A decisão da 60ª Taça Paraná, entre Capão Raso e Trieste, teve cenas de violência e terminou antes da última cobrança de pênalti, na tarde deste sábado (13/12). Assim, durante uma confusão generalizada, o atacante Bill, ex-Coritiba, e o zagueiro Jair, ambos do Trieste, sofreram agressões e foram para o hospital. Testemunhas disseram que os dois estavam desacordados quando deixaram o gramado.

O jogo foi no Estádio José Carlos de Oliveira Sobrinho, no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Jhow marcou para o Capão Raso, enquanto Feijão balançou as redes para o Trieste no tempo regulamentar. Assim, como o placar na ida também tinha sido de 1 a 1, a decisão foi para as penalidades.