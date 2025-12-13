Sporting goleia lanterna e segue na cola do líder Porto

O Sporting arrasou o AVS SAD em jogo pela 16ª rodada do Campeonato Português. Recebendo o lanterna no Alvalade, goleou por 6 a 0. Luis Suárez, Maxi Araújo e Geny Catamo marcaram dois gols cada. Com este excelente resultado, o Sporting, que é o atual bicampeão português, chegou aos 35 pontos, apenas dois atrás do Porto. No entanto, há um detalhe: os portistas ainda jogam nesta rodada.

Já o AVS SAD continua cada vez mais afundado na lanterna, com apenas três pontos, sendo o único time que ainda não venceu. Está seis pontos atrás do penúltimo colocado, tem o segundo pior ataque (9 gols) e a pior defesa (37 gols). Para lembrar: o Benfica, que joga neste domingo com o Moreirense, está em terceiro lugar, com 29 pontos.

Como o Sporting goleou

Com um time bastante alterado em relação ao que perdeu para o Bayern no meio da semana pela Champions, e com Hojlund no banco, o Sporting começou a partida criando boas chances. Logo no início, o clube lisboeta teve um pênalti a seu favor, mas a decisão foi anulada pelo VAR.

Mesmo assim, o Sporting mostrou grande poder ofensivo e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0, com três gols marcados em um intervalo de cinco minutos. Luis Suárez abriu o placar aos 32, em um chute de fora da área. Aos 35, Maxi Araújo ampliou após um cruzamento preciso de Vagiannidis pela direita, finalizando no canto do goleiro. O terceiro gol veio aos 37 minutos, com Geny Catamo aproveitando um rebote da defesa em cobrança de escanteio para marcar de fora da área.

No início do segundo tempo, quase como um passe assistido, Maxi Araújo concluiu um cruzamento para Vagiannidis na direita. Aos oito minutos, Suárez aproveitou uma falha da defesa e, em chute colocado, quase marcou o quinto gol da equipe.

Felizmente para o AVS (ex-Aves), o Sporting reduziu o ritmo, mas ainda assim, nos minutos finais, Catamo marcou novamente, fechando a conta e garantindo a goleada.

