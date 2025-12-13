Grêmio avança em negociações e mira novo patrocinador máster para 2026

O Grêmio progrediu nas tratativas em concretizar um acordo por uma nova patrocinadora máster, nos últimos dias. O clube tem conversas em andamento com quatro empresas para preencher a lacuna. Nas negociações com uma companhia para ocupar o principal espaço da camisa, a nova direção do clube espera alcançar um desfecho positivo nos próximos dias, antes mesmo de 2026.

De acordo com informações do portal “Zero Hora”, a incumbência de cumprir este desafio é da responsabilidade do novo CEO do Imortal, Alex Leitão. O dirigente conta com especialidade em finanças e marketing; Por isso, entendeu que o ideal seria ampliar as possibilidades e não concentrar em parcerias apenas com casa de apostas.

A meta do Tricolor gaúcho ao firmar parceria com o principal parceiro em sua camisa é acertar um acordo que ultrapasse os R$ 50 milhões, que receberia da Alfa, a antiga patrocinadora máster. A casa de apostas entrou em uma crise financeira e não conseguiu cumprir o contrato. Isso porque atrasou o pagamento mensal do patrocínio por três meses.

Tal situação prejudicou o Grêmio, que optou em rescindir o contrato de maneira antecipada. A intenção é já ter um novo patrocinador máster na estreia da temporada. O primeiro compromisso do Imortal será na primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

A tendência é que a rodada inaugural do torneio ocorra entre os dias 10 e 11 de janeiro. O clube se esforça para evitar o vazamento dos nomes das empresas que está e, tratativas e até o momento conseguiu manter em sigilo quem são as candidatas.

Grêmio anuncia novo técnico

O Grêmio confirmou na noite da última sexta-feira (12) a contratação do técnico Luís Castro. O português de 64 anos chega para substituir Mano Menezes e assinou com o clube gaúcho até o final de 2027, com a possibilidade de renovação por mais um ano.

Essa será a segunda passagem do treinador pelo futebol brasileiro. Afinal, Castro esteve no comando do Botafogo durante os anos de 2022 e 2023. No último, deixou o Alvinegro na liderança do Brasileirão para assumir o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

