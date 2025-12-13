Luis Enrique elogia o Flamengo: “Um dos melhores do mundo”

ASSINE JÁ!
Luis Enrique elogia o Flamengo: &#8220;Um dos melhores do mundo&#8221;

Treinador do PSG disse que prevê um jogo equilibrado na final da Copa Intercontinental com o Flamengo na quarta-feira
