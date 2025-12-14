Torcida do Corinthians fará mosaico 3D em jogo decisivo pela Copa do Brasil

A torcida do Corinthians romete realizar uma grande festa na partida de volta da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, às 18h (de Brasília) deste domingo (14). Entre as atrações está a exibição de um mosaico 3D no Setor Leste do estádio. A expectativa é de casa cheia, já que todos os ingressos foram vendidos.

Segundo o portal Meu Timão, 21 pares de cordas estarão suspensos no teto do Setor Leste, indicando que pode ser um dos maiores mosaicos já realizados pela torcida no estádio. Vale lembrar que a última vez que os corintianos exibiram um mosaico foi em novembro.

Histórico de mosaicos do Corinthians

Na oportunidade, a equipe venceu o clássico contra o São Paulo por 3 a 1. Antes do início do jogo, os torcedores levantaram um mosaico com características semelhantes e no mesmo setor da Neo Química Arena. No caso, a manifestação recordou episódios emblemáticos do Timão contra o rival.

Desde que houve a inauguração do estádio provavelmente esta será a 37ª vez que os torcedores do Corinthians vão exibir um mosaico. O Timão se encontra em um contexto favorável contra a Raposa na briga por uma vaga na final da Copa do Brasil. Isso porque conseguiu construir uma vantagem depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Mineirão, na última quarta-feira (10).

Assim, o gol de Memphis Depay dá a possibilidade do Corinthians se classificar para a decisão do torneio em caso de empate ou um novo triunfo. Caso o Cruzeiro tenha sucesso em conquistar um resultado positivo por apenas um gol de diferença, a definição da vaga ocorrerá em disputa de pênaltis. A equipe mineira garante a classificação direta caso vença por uma vantagem de dois ou mais gols.

