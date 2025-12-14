Veja o vídeo: Decisão da Taça Paraná tem briga e jogadores feridos

A decisão da 60ª Taça Paraná, entre Capão Raso e Trieste, teve cenas de violência e terminou antes da última cobrança de pênalti, na tarde deste sábado (13/12). Assim, durante uma confusão generalizada, o atacante Bill, ex-Coritiba, e o zagueiro Jair, ambos do Trieste, sofreram agressões e foram para o hospital. Testemunhas disseram que os dois estavam desacordados quando deixaram o gramado.

O jogo foi no Estádio José Carlos de Oliveira Sobrinho, no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Jhow marcou para o Capão Raso, enquanto Feijão balançou as redes para o Trieste no tempo regulamentar. Assim, como o placar na ida também tinha sido de 1 a 1, a decisão foi para as penalidades.

Final da Taça Paraná estava sem policiamento

Na disputa por pênaltis, depois de nove cobranças, o Capão Raso vencia por 3 a 2 quando o árbitro Lucas Paulo Torezin paralisou o jogo. Afinal, de acordo com relatos, provocações entre jogadores deram início a uma briga. Depois, essa briga rapidamente evoluiu para agressões físicas, com socos e chutes.

https://jogada10.com.br/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Video-2025-12-13-at-22.18.38.mp4

Torcedores do time mandante forçaram um dos portões e invadiram o gramado. Sem policiamento, o descontrole foi geral. Atletas do Capão tentavam proteger os jogadores do Trieste, que tentaram deixar o estádio. Alguns pularam o muro, enquanto outros correram para os vestiários. Foi justamente diante da falta de segurança que o juiz decidiu encerrar a partida.

Dessa forma, a definição do campeão da Taça Paraná ficará a cargo do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR). A 60ª Taça Paraná (oficialmente nomeada Taça Paraná 2025) é a principal competição de futebol amador do estado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.