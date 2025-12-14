Corinthians x Cruzeiro, AO VIVO, coma Voz do Esporte, às 16h30

Corinthians e Cruzeiro entram em campo pelo jogo de volta da semifinal neste domingo (14/12), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para avançar à final. Quem passar do confronto enfrentará Fluminense ou Vasco na decisão — lembrando que o Cruz-Maltino venceu a ida por 2 a 1.

A Voz do Esporte transmitirá o jogo a partir das 16h30 (de Brasília). O comando da jornada esportiva será de Christian Rafael, que também ficará à frente da narração.