Fluminense x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Fluminense e Vasco se enfrentam no Maracanã, por uma vaga na grande decisão da Copa do Brasil, neste domingo, às 20h30 (de Brasília). A vantagem é do Cruz-Maltino, que venceu de virada o primeiro jogo da semifinal por 2 a 1, também no Maracanã. Um empate garante a classificação do time vascaíno. Já o Tricolor precisa vencer; caso o triunfo seja por apenas um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida a partir das 19h (de Brasília). O esquenta e a narração ficam sob comando de Cesar Tavares, bicampeão como melhor narrador de mídia digital esportiva.