Milan tropeça em casa no Sassuolo e pode perder a ponta no Italiano

Líder do Campeonato Italiano, o Milan teve um dia para ser esquecido. Com o apoio da torcida no San Siro, o time ficou no empate em 2 a 2 com o Sassuolo, pela 15ª rodada, e pode ser ultrapassado pelo Napoli, que encara a Udinese fora de casa neste domingo, às 11h (de Brasília). O resultado, portanto, deixa os rossoneri com 32 pontos, apenas um à frente dos napolitanos. Já o Sassuolo foi aos 21, mas segue no meio da tabela, em nono.

Os visitantes abriram o placar com Ismaël Koné, que aproveitou uma oportunidade aos 13 minutos para colocar o Sassuolo à frente e surpreender os donos da casa já na primeira etapa. Mas o Milan, porém, reagiu rapidamente com o jovem Davide Bartesaghi, de 19 anos, que igualou o marcador aos 34, com uma finalização precisa.

Na etapa final, logo aos dois minutos, Bartesaghi voltou a aparecer decisivamente e colocou o Milan à frente, virando a partida em San Siro. Contudo, o Sassuolo não se entregou. Explorando espaços na defesa rossonera, alcançou o empate por meio de Armand Laurienté, que finalizou com precisão e decretou o 2 a 2 aos 32.

15ª rodada

Sexta (12)

Lecce 1 x 0 Pisa

Sábado (13)

Torino 1 x 0 Cremonese

Parma 0 x 1 Lazio

Atalanta 2 x 1 Cagliari

Domingo (14)

Milan 2 x 2 Sassuolo

Udinese x Napoli (11h)

Fiorentina x Verona (11h)

Genoa x Inter (16h45)

Bologna x Juventus (16h45)

Segunda (15)

Roma x Como (16h45)

