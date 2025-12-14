Vídeo: para fugir dos fãs, Neymar anda disfarçado pelas ruas de Nova York

Durante um período de descanso nos Estados Unidos, Neymar adotou uma estratégia incomum para escapar dos olhares em Nova York. Além de enfrentar o rigor do inverno local, o atacante do Santos optou por esconder completamente o rosto, o que lhe permitiu circular de forma discreta por áreas movimentadas da cidade, algo raro em sua rotina pública.

Veja o vídeo:

Um post compartilhado por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Para isso, o camisa 10 vestiu uma jaqueta da grife Louis Vuitton, manteve o capuz na cabeça e completou o visual com uma balaclava lilás e branca, que cobria toda a face. O jogador ficou irreconhecível, contrastando com as pessoas que o acompanhavam, que transitavam normalmente pelos locais visitados.

Assim, Neymar caminhou ao lado da mulher, Bruna Biancardi, do amigo Cris Guedes e de Bianca Coimbra, além do jogador Nenê, do Juventude. O grupo passou por pontos emblemáticos como a Times Square e o Rockefeller Center sem chamar atenção, algo que chamou a atenção nas redes sociais após a divulgação das imagens.

‘Missão’ para assegurar anonimato

Em seguida, Cris Guedes publicou um vídeo descrevendo a experiência como uma “missão” para manter o craque no anonimato. Nas gravações, ele brinca com o atacante sobre a sensação de viver como uma pessoa comum. Neymar respondeu de forma descontraída, afirmando que a situação não era tão normal assim por causa do figurino. Em determinado momento, inclusive, o jogador retirou a máscara para tomar sorvete e, ainda assim, não foi reconhecido. Bruna Biancardi e o próprio atleta também compartilharam registros do passeio.

Enquanto aproveita os últimos dias de férias, Neymar já projeta os próximos passos da carreira. Aos 33 anos, ele deve passar por um procedimento no menisco do joelho esquerdo nos próximos dias, com o objetivo de estar apto para a reapresentação ao Santos, prevista para janeiro de 2026. Paralelamente, o futuro contratual do jogador segue em aberto, já que a renovação com o clube ainda não foi definida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.