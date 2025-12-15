Haaland anota dois gols, Manchester City bate o Crystal Palace e segue na cola do Arsenal

Apesar de ter sofrido uma pressão no primeiro tempo, o Manchester City foi certeiro ao bater o Crystal Palace, fora de casa, por 3 a 0 pela 16ª rodada da Premier League. Assim, Haaland, em duas oportunidades, e Foden fizeram os tentos do jogo. Com o resultado, os Citizens somam 34 pontos, apenas dois a menos que o atual líder do campeonato, o Arsenal.
Na próxima rodada, o Crystal Palace visita o Leeds United no sábado (20), às 17h (de Brasília). Já os Citizens recebem o West Ham, no mesmo dia, às 12h (de Brasília). Antes disso, os comandados do técnico Pep Guardiola medem forças com o Brentford, na quarta-feira (17), às 16h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.
Quem não faz… leva
A primeira grande chance foi dos donos da casa, quando Mateta e Sarr tabelaram, e a bola sobrou para Clyne chutar de primeira. Na sequência, Wharton fez ótimo lançamento para Yéremy Pino, que ficou livre e acertou o travessão.
Na pressão, Yéremy Pino tocou para Ismaïla Sarr, que chutou cruzado, mas a bola passou na frente de Mateta. Do outro lado, o City só teve sua primeira oportunidade aos 28′, com uma cobrança de falta de Foden.
Depois de mais um grande lançamento, agora de Wharton, Sarr tentou uma cavadinha contra Donnarumma, contudo o árbitro assinalou impedimento. Se o Palace desperdiçou as chances que teve, o Manchester foi certeiro com Haaland. Afinal, Matheus Nunes fez cruzamento, na medida, e o centroavante norueguês cabeceou para abrir o placar.
City amplia e fica com os três pontos
No segundo tempo, o Palace voltou a ter chances. Entre elas, está o chute de Nico González no pé da trave, que assustou a meta do goleiro italiano. Por outro lado, Matheus Nunes roubou a bola e acionou Cherki, que deixou para Foden ampliar em um chute no cantinho.
Em desvantagem, os donos da casa voltaram a incomodar. Nketiah apareceu pela direita e mandou uma bomba para boa defesa de Donnarumma. Savinho, que entrou no segundo tempo, apareceu livre na cara do gol e sofreu pênalti do goleiro Henderson.
Na cobrança, novamente ele: Haaland. O norueguês teve tranquilidade para tirar o goleiro da cobrança e ampliar a vantagem do City. Por fim, os visitantes seguraram o resultado e apenas fizeram o tempo passar para anotar mais uma vitória na Premier League.
