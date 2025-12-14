The Best será entregue na véspera da final intercontinental

A Fifa oficializou neste domingo (14) os detalhes da cerimônia do prêmio The Best, que chega à sua décima edição e será realizada nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar. O evento acontece às 14h (de Brasília), e antecede a final da Copa Intercontinental, marcada para quarta-feira (17), entre PSG e Flamengo, no estádio Ahmad bin Ali.

Entre os concorrentes ao principal troféu da noite, o de melhor jogador da temporada, apenas um brasileiro aparece na lista. Raphinha, destaque do Barcelona e da seleção, disputará o prêmio com Dembélé, Hakimi, Mbappé, Salah, Kane, Pedri e Lamine Yamal, além de outros atletas do PSG, Chelsea, Bayern Munique e Liverpool. Atual vencedor, Vinícius Júnior, do Real Madrid, ficou fora das indicações desta edição.

A revelação dos melhores jogadores e treinadores do futebol masculino e feminino ocorrerá no jantar de gala da Fifa. Já categorias como melhor torcedor, melhores goleiros, gols mais bonitos e o Prêmio Fair Play terão os vencedores divulgados posteriormente nas redes sociais.

O processo de escolha, no entanto, combina diferentes critérios. Além dos votos de capitães e técnicos de seleções nacionais e de jornalistas especializados, a premiação também contou com participação popular expressiva. Segundo a Fifa, mais de 16 milhões de torcedores participaram da votação nas principais categorias.

Brasileiros na disputa

O Brasil, inclusive, também aparece representado na disputa pelo prêmio de melhor goleiro. Alisson, do Liverpool, campeão da categoria em 2019, volta a concorrer e enfrenta concorrência de Courtois, Donnarumma, Emiliano Martínez, Neuer, Raya, Sommer e Szczesny.

No futebol feminino, Marta figura entre as indicadas ao prêmio de gol mais bonito, que leva o seu nome. Já no masculino, Alerrandro, do Vitória, e Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, estão entre os candidatos ao Prêmio Puskás.

Além disso, diversos jogadores com passagem ou atuação recente no futebol brasileiro aparecem na lista da seleção do ano. Entre eles estão goleiros como Alisson, John, Weverton e Fábio; defensores como Marquinhos, Thiago Silva e Gabriel Magalhães; e atacantes como João Pedro, Luiz Henrique e o próprio Raphinha. O colombiano Jhon Arias, destaque pelo Fluminense, também integra a relação de indicados.

