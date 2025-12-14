ASSINE JÁ!
Jogada10

Aston Villa vence o West Ham, de virada, e segue no G4 da Premier League

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 14: Morgan Rogers of Aston Villa scores his team's third goal during the Premier League match between West Ham United and Aston Villa at London Stadium on December 14, 2025 in London, England. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
LONDON, ENGLAND - DECEMBER 14: Morgan Rogers of Aston Villa scores his team's third goal during the Premier League match between West Ham United and Aston Villa at London Stadium on December 14, 2025 in London, England. (Photo by Julian Finney/Getty Images) -

Em boa fase no primeiro turno da Premier League, o Aston Villa venceu o West Ham, de virada, neste domingo (14), por 3 a 2. Nesse sentido, Rogers, em duas oportunidades, e Mavropanos (contra) estufaram a rede para os visitantes, enquanto Mateus Fernandes e Bowen fizeram os tentos dos donos da casa. Com o resultado, o Villa soma 31 pontos e ocupa a terceira colocação, enquanto os The Hammers seguem na zona de rebaixamento, em 18º, com 14.

Na próxima rodada, o West Ham visita o Manchester City, no sábado (20), às 12h (de Brasília). Os comandados do técnico Unai Emery entram em campo no domingo (21), às 13h30 (de Brasília), contra o Manchester United.

Donos da casa na frente

Com menos de um minuto, Mateus Fernandes recebeu dentro da área para estufar a rede para os donos da casa. Aos 8′, McGinn cruzou na área para Watkins, mas Mavropanos mandou contra o próprio patrimônio e deixou tudo igual.

Ainda no primeiro tempo, Potts finalizou, mas Bowen desviou para fazer o segundo. O Aston Villa tentou reagir, entretanto não conseguiu voltar a furar o bloqueio defensivo do adversário e balançar a meta de Aréola.

Virada e G4 para o Villa

Na volta do intervalo, os visitantes tiveram mais volume de jogo para construir a virada. Assim, Tielemans cruzou da direita para Morgan Rogers empatar por 2 a 2. Quem também assustou foi Malen, que finalizou no alvo, mas parou no arqueiro adversário.

Com mais intensidade, o Villa conseguiu a virada aos 33′. Isso porque Rogers finalizou de fora da área e surpreendeu ao anotar seu segundo gol no confronto. Por fim, Digne teve a chance de empatar, mas novamente Bizot garantiu o triunfo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas