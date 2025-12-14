Manchester United x Bournemouth: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 16ª rodada da Premier League, Manchester United e Bournemouth medem forças nesta segunda-feira (15), às 17h (de Brasília), no Old Trafford. Com 25 pontos, os Diabos Vermelhos tentam entrar no G4 e aproveitar a boa fase para seguir na disputa por uma vaga na Champions 2026/27. Os visitantes têm 20, em 14º, e precisam reagir para não ver o Z3 se aproximar de vez.

Onde assistir

Como chega o Manchester United

Depois da goleada por 4 a 1 sobre o Wolves, os Red Devils tentam encostar no Chelsea, atual quarto colocado, para seguir na briga por uma vez na próxima Champions League. Diante disso, Bruno Fernandes é o grande destaque da equipe no campeonato, com dois gols e uma assistência.

Mesmo com a dificuldade inicial, o United se recuperou na temporada, visto que dos últimos nove jogos, perdeu apenas um, com cinco vitórias e três empates. O comandante, porém, não poderá contar com os zagueiros Harry Maguire e Matthijs de Ligt, que se recuperam de lesão. Por outro lado, Benjamin Sesko voltou a treinar e pode ser a novidade da lista de relacionados.

Como chega o Bournemouth

Sensação do início da Premier League, o time caiu de rendimento e despencou na classificação e começa a ver a zona de rebaixamento no horizonte. Nesse sentido, no momento, os Cherries somam 20 pontos contra 13 do West Ham. Ainda é uma boa distância, mas é um sinal de alerta.

Dessa forma, nas últimas seis partidas, a equipe não conseguiu triunfar, visto que na rodada anterior perdeu para os Blues. A última vitória, portanto, foi no dia 26 de outubro, quando venceram o Nottingham Forest por 2 a 0 com gols de Tavernier e Eli Kroupi.

