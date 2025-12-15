Lens vence o Nice, ultrapassa PSG e reassume a liderança do Campeonato Francês

Em grande fase na temporada, o Lens reassumiu a liderança do Campeonato Francês. Afinal, a equipe venceu o Nice por 2 a 0, pela 16ª rodada, neste domingo, no Stade Bollaert-Deleli, como mandante. Dentro das quatro linhas, o grande destaque foi Odsonne Édouard, que estufou a rede em duas oportunidades. Com o resultado, os donos da casa somam 37 pontos, um a mais que o Paris Saint-Germain na luta pela ponta da tabela da Ligue 1. O adversário tem 17 na 13ª colocação.

O próximo compromisso do Lens pelo Campeonato Francês está marcado para o dia 2 (sexta-feira), às 16h45 (de Brasília), para medir forças com o Toulouse, fora de casa. O Nice, por sua vez, joga no mesmo dia, porém às 15h (de Brasília), diante do Strasbourg.

Donos da casa abrem o placar

Aos 15′, Odsonne Édouard aproveitou um cruzamento para superar o goleiro adversário e cabecear praticamente à queima-roupa. Os visitantes, por sua vez, assustaram com Hicham Boudaoui, que chutou a gol, mas parou em Robin Risser.

Em outra boa chegada do Nice, Mohamed-Ali Cho tentou aproveitar a sobra após uma cobrança de falta. Entretanto, o jogador chutou cara a cara com o goleiro, mas a bola passou rente à trave nos minutos finais do primeiro tempo.

Liderança assegurada

Hicham Boudaoui foi o jogador mais perigoso e voltou a incomodar ao chutar de longa distância. O que ele não contava é com a boa leitura de Robin Risser, que, bem posicionado, fez uma defesa confortável. Isak Jansson, do Nice, passou por dois adversários e finalizou de fora da área para novamente parar no goleiro.

Como os visitantes não aproveitaram, o Lens foi certeiro e ampliou o marcador. Dessa forma, Odsonne Edouard voltou a subir mais alto que os zagueiros adversários e, de cabeça, carimbou a rede mais uma vez.

