Porto x Estrela da Amadora: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Português, com 37 pontos, o Porto volta a campo nesta segunda-feira (15). Afinal, a equipe mede forças, no Estádio do Dragão, com o Estrela da Amadora, às 17h45 (de Brasília), pela 14ª rodada da Liga Nacional. Os visitantes, no momento, somam 14 pontos na 12ª colocação.

Onde assistir

O confronto desta segunda-feira (15) terá a transmissão do Disney+ (serviço de streaming) e da ESPN (TV Fechada).

Como chega o Porto

Em grande fase, uma das equipes mais tradicionais do país está invicta no Campeonato Português. Tanto que assumiu a ponta da classificação e conquistou quatro triunfos nas últimas cinco partidas. No entanto, é preciso ter atenção, pois o arquirrival Sporting tem dois pontos a menos e um tropeço pode encurtar a distância.

“Estamos a trabalhar para estarmos prontos no início de janeiro, mas o nosso foco é o jogo de amanhã e ainda só recebi uma pergunta sobre isso. Vamos jogar contra uma equipa que está numa boa fase, mudou de treinador recentemente e isso teve um impacto positivo, são uma das melhores equipas a nível ofensivo e isso vai exigir muita atenção da nossa parte.”, disse o treinador Francesco Farioli.

Como chega a Estrela da Amadora

Os visitantes convivem com um momento de instabilidade. Isso porque tem oscilado em campo e não consegue se aproximar da zona de classificação para os principais torneios continentais da Europa.

“Temos um desafio tremendo, mas como eu falei há 15 dias, por mim eram sempre estes jogos. É destes jogos que toda a gente gosta. Estamos muito motivados para fazer um bom jogo no Dragão. O FC Porto é a equipa do campeonato que permite menos oportunidades aos adversários, que têm menos golos sofridos,. Assim, isso demonstra bem aquilo que o Porto é capaz, sendo muito consistente nesse momento do jogo”, afirmou João Nuno.

PORTO X ESTRELA DA AMADORA

14ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: segunda-feira, 15/12/2025, às 17h45 (de Brasília).

Local: Estádio do Dragão, em Porto.

PORTO: Diogo Costa; Alberto, Bednarek, Kiwior, Francisco Moura; Alan Varela, Froholdt, Mora; Pepê, William Gomes, Samu. Técnico: Francesco Farioli.

ESTRELA DA AMADORA: Renan Ribeiro; Luan Patrick, Otávio, Schappo; Ngom, Moreira, Lopes Cabral, Stoica; Abraham Marcus, Jovane Cabral, Kikas. Técnico: João Nuno

Árbitro: Miguel Fonseca

