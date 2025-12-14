São Paulo encaminha contratação de Danielzinho, do Mirassol

O São Paulo está perto de anunciar a contratação do volante Danielzinho, do Mirassol, para a temporada de 2026. O jogador, de 31 anos, deve assinar contrato nos próximos dias. A duração do vínculo é de dois anos (até o final de 2027). O acordo ainda inclui cláusula de extensão por mais um ano, condicionada ao cumprimento de metas definidas entre as partes. A informação foi publicada pelo “ge”.

Danielzinho atua pelo Mirassol há três temporadas, com 145 jogos disputados no período. O clube do interior até apresentou proposta de renovação, mas não conseguiu avançar nas negociações. O vínculo atual se encerra no fim deste ano, o que permitiu o avanço nas negociações com o São Paulo.

Na temporada atual, Danielzinho participou de 50 partidas e não marcou gols no período, embora atuasse com liberdade para atacar. No Campeonato Brasileiro, ele entrou em campo em 37 das 38 rodadas disputadas. O Mirassol garantiu participação na edição da Libertadores após a campanha realizada.

Antes de atuar pelo Mirassol, Danielzinho defendeu Grêmio Novorizontino, Sampaio Corrêa, Oeste e Ferroviária. O atleta iniciou a carreira profissional no Atlético-MG em 2014.

Além das tratativas com Danielzinho, o São Paulo realizou sondagens pelo zagueiro Jemmes, de 25 anos, também vinculado ao Mirassol. O clube avaliou a situação do defensor, mas encontrou valores acima do limite considerado possível no momento. As conversas não avançaram para negociação formal.

