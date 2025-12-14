Atacante Bill recebe alta após confusão violenta em final de torneio amador

O atacante Bill recebeu alta na noite de sábado (13), após dar entrada inconsciente no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, em decorrência da briga generalizada ocorrida na final da 60ª Taça Paraná do futebol amador. Agredido por torcedores, o ex-Botafogo sofreu uma série de pancadas na cabeça, apresentou ferimentos na face e teve um braço quebrado.

Exames de imagem descartaram lesões graves, apesar dos ferimentos evidentes, e o jogador ficou em observação nas primeiras horas. Outro atleta encaminhado ao hospital foi o zagueiro Jair, que levou pontos na boca e também ficou com hematomas no rosto.

Em nota, o Trieste, clube dos atletas, informou que outros jogadores também ficaram feridos no episódio. O comunicado revelou casos de dentes e narizes quebrados, além de supercílios abertos e diversas outras lesões menores pelo corpo.

Bill fica ferido em briga generalizada

A confusão teve início quando a decisão se encaminhava para os pênaltis, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Quando o Capão Raso fez 3 a 2 no placar, na nona e decisiva cobrança, iniciou-se uma confusão a partir de provocações entre jogadores.

As provocações logo evoluíram para xingamentos e, segundo relatos, agressões com socos, chutes e voadoras. Na sequência, parte dos torcedores do clube mandante, que estavam nas arquibancadas, forçou um portão e invadiu o campo.

Aqui o momento em que levam o Bill desacordado, depois dos jogadores do Triste terem sido encurralados e saído pela lateral do estádio. A Transamerica noticiou há pouco que, apesar da gravidade, já está fora de perigo, mas está com um braço quebrado, além de outras escoriações. https://t.co/47z1SsdxS6 pic.twitter.com/qZtDUkMcDh — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) December 14, 2025

Diante da confusão generalizada, alguns jogadores do Trieste pularam o muro do estádio e deixaram o local. Outros, por sua vez, correram em direção aos vestiários. Ainda segundo testemunhas, não havia policiamento no estádio.

Como ficou o caso?

O árbitro Lucas Paulo Torezin encerrou o jogo sem definição do campeão em campo, e o caso agora está entregue ao Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR). A Federação Paranaense de Futebol ainda não disponibilizou a súmula do confronto.

Em nota, a entidade pediu “desculpas a todos que acompanham o futebol amador” e informou que “as imagens serão encaminhadas ao TJD-PR”. Além disso, garantiu que “tomará todas medidas necessárias”.

Já o Trieste declarou que “se solidariza com seus atletas”. Também em nota, reafirmou “seu compromisso com a defesa da integridade, da segurança e do respeito no futebol”, com cobranças às autoridades competentes “pela devida apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos”.

