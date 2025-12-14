Luís Castro comemora contrato com Grêmio e recebe mensagem de Felipão

Luís Castro, novo técnico do Grêmio, se pronunciou publicamente pela primeira vez após a confirmação de sua contratação pelo clube gaúcho. O português, que assumirá a equipe a partir de 2026, expressou entusiasmo nas redes sociais. Assim, destacou a honra em comandar o Tricolor.

“É com um sentimento de grande felicidade que anuncio o meu próximo desafio: treinar o Imortal Tricolor. O Grêmio tem uma história rica e inspiradora. Estou muito honrado em representar um clube de tão grande prestígio e dimensão”, afirmou.

Felipão prometeu apoio, chimarrão e churrasco a Luís Castro

Em sua postagem, o técnico também aproveitou para agradecer a mensagem recebida de Luiz Felipe Scolari, coordenador técnico do Grêmio. Afinal, Felipão deu as boas-vindas a Castro, destacando o apoio da torcida gremista.

“Venhas ao Imortal, somos uma torcida aguerrida, forte, vibrante, que ajuda o nosso time a vencer. Venha que serás bem recebido, como fui em Portugal”, escreveu Felipão, que foi treinador da seleção de Portugal e conhece bem o futebol da Terrinha.

Luiz Felipe Scolari ainda aproveitou para, num tom descontraído, se referir aos costumes do Sul do Brasil.

“O nosso Imortal te recebe com carinho e vai te dar todo o apoio necessário que precisar. Estamos de braços abertos para te receber com chimarrão, churrasco. Te prepara!”

Comissão terá 6 profissionais, sendo um brasileiro

O contrato de Luís Castro com o Grêmio vai até o final de 2027. E ele contará com o apoio de uma comissão técnica de seis profissionais. Desse modo, estarão a seu lado os auxiliares Vítor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Nuno Cerdeira e Roberto Júnior (Betinho). Inclusive, há uma curiosidade: exceto por Betinho, todos os integrantes são portugueses.

A chegada de Luís Castro e sua comissão ao Brasil ainda não tem data definida. Porém, o Grêmio já marcou a reapresentação de seu elenco para o dia 2 de janeiro, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

Nascido em 3 de setembro de 1961, em Vila Real, Portugal, Castro está com 64 anos. Ele é treinador desde 1998, já passou por vários clubes em diferentes países. E vai viver pela segunda vez no Brasil. Afinal, foi técnico do Botafogo entre março de 2022 e junho de 2023. Inclusive, pelo Glorioso, foi campeão da Taça Rio em 2022/23.

O último clube de Luís Castro antes da contratação pelo Grêmio foi o Al-Wasl, nos Emirados Árabes Unidos.

