Com gol de Rodrygo, Real Madrid supera o Alavés fora de casa pela LaLiga

O Real Madrid superou o Alavés por 2 a 1 fora de casa e somou três pontos importantes na caça ao topo da LaLiga. Com gols de Kylian Mbappé e Rodrygo Goes, o triunfo levou a equipe merengue aos 39 pontos em 17 jogos — encurtando a distância para o líder Barcelona, que soma 43.

A equipe de Xabi Alonso iniciou o jogo com maior controle da posse e transformou o domínio em vantagem logo aos 23 minutos. Bellingham entregou um passe preciso a Mbappé, que fez o movimento em profundidade, deixou Tenaglia para trás e finalizou de pé direito para fazer um belo gol.

O Real reduziu a intensidade depois do gol, e o Alavés passou a ocupar mais o campo ofensivo — ainda que sem criar chances de forma consistente. Ibáñez quase empatou em cobrança de bola parada, mas Courtois conseguiu afastar o perigo com o rosto e garantiu vantagem na etapa inicial.

Real Madrid sofre, mas se recupera

O empate do Alavés também saiu aos 23 minutos, mas da etapa final. Em seu primeiro toque na bola, Carlos Vicente marcou após receber um bonito lançamento de Blanco. A arbitragem de campo chegou a anular o lance inicialmente, contudo validou após revisão do VAR.

A reação do Alavés, porém, durou pouco. Isso porque sete minutos depois, Vini Jr. fez uma boa jogada pela esquerda e encontrou Rodrygo, que limpou Jonny Otto com facilidade e finalizou com a parte de fora do pé para marcar o segundo gol merengue.

O lance mais polêmico da partida ocorreu no apagar das luzes, pouco antes de Vini deixar o campo. Aos 40 minutos da etapa final, o brasileiro caiu na área após contato com Tenaglia, que o acertou com o pé esquerdo.

Embora especialistas tenham considerado pênalti durante a transmissão, a arbitragem seguiu na contramão e avaliou como lance normal. O jogo prosseguiu sem grandes mudanças no contexto, e os merengues confirmaram o triunfo.

