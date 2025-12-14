Hugo Souza prega pés no chão por título do Corinthians na Copa do Brasil

O goleiro Hugo Souza pregou foco no Corinthians em busca do título da Copa do Brasil. O jogador foi o herói da classificação alvinegra à final, não apenas com boas defesas no tempo regulamentar (em que o Timão saiu derrotado por 2 a 1), mas também com duas defesas na disputa de pênaltis (vitória por 5 a 4).

Em entrevista pós-jogo, ainda no gramado da Neo Química Arena, o jogador parabenizou os colegas de equipe, mas afirmou que quer todos com foco na decisão do torneio. Na visão do atleta, a camisa do Corinthians pode pesar na decisão.

“Eu queria que a gente tivesse ganho o jogo, seria mais tranquilo. Aqui no Corinthians as coisas nunca são tranquilas. Eu quero parabenizar a equipe, todo mundo. A gente correu demais. A todo momento acreditou que sairia classificado. Vamos em busca de um título, uma final contra um time que, com certeza, fez uma temporada melhor que a nossa. Mas a gente é Corinthians, a nossa camisa pesa muito. Quero agradecer a todo mundo, a nosso estafe, direção, presidente, Fabinho (Soldado). Fico feliz com esse momento, mas quando acabar o dia, acaba a comemoração. E a gente começa a pensar na final, para buscar esse título”, disse o goleiro.

Hugo não esqueceu da torcida, e afirmou que o desejo pela conquista da Copa do Brasil passa por “dar alegria” ao torcedor em um ano conturbado: “Quando acabou o Campeonato Brasileiro, a gente virou a chave e entendeu que tinha algo muito grande para lutar. Para fazer um ano histórico. Agora a gente tem a chance de pôr a mão na taça, e buscar esse título que a torcida merece tanto, para voltar a ser feliz”.

Hugo Souza rejeita comparação com Cássio no Corinthians

Na mesma entrevista, Hugo Souza foi questionado sobre a sua trajetória no gol do Corinthians. O atleta citou Cássio, ídolo do Timão que hoje atua pelo Cruzeiro, como referência, mas afirmou que quer construir a sua própria no Alvinegro.

“Tenho que respeitar muito a história do Cássio, é fenomenal. Uma história incrível no clube, tá na prateleira dos maiores ídolos. Tenho que respeitar ele, mas eu estou muito feliz pelo meu momento, construindo a minha história dia após dia, passo a passo. Eu não quero ser comparado a ninguém, só quero fazer minha trajetória, minha história aqui no clube”, afirmou.

O goleiro ainda comentou o sonho que tem de defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Hugo relatou que mudou sua rotina para defender a amarelinha.

“Um momento diferenciado da minha vida. Acho que o auge da minha vida tem sido agora. Sei que tem muita coisa ainda para eu chamar de auge. Mas, com certeza, eu sonho com a Copa do mundo. Faço a minha parte trabalhando todo dia. Eu mudei minha rotina, mudei minha vida pensando nisso. E é claro que tudo isso passa pelo que eu faço aqui (no Corinthians)”, concluiu.

