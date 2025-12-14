Leonardo Jardim desconversa sobre o seu futuro no Cruzeiro

Na coletiva após a dolorosa derrota nos pênaltis (5 a 4) para o Corinthians, que eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil, Leonardo Jardim disse que seu futuro no clube será definido em breve, mas que não queria adiantar nada neste domingo. Para o treinador, após vencer o jogo da volta por 2 a 1, em plena Arena Corinthians, anulando a derrota em casa na ida por 2 a 0, a Raposa teve tudo para avançar à final. Como não conseguiu, as próximas horas devem ser para assimilar a tristeza, e não para falar sobre o futuro.

“Hoje é um dia de luto, de muita tristeza para toda a família cruzeirense: minha, dos jogadores, dos torcedores e da diretoria. Hoje não é o dia para conversarmos sobre isso. Com certeza, amanhã vamos falar com a diretoria sobre tudo que está relacionado ao futuro do treinador.”

Leonardo Jardim e a temporada do Cruzeiro

Jardim afirmou que, embora o título da Copa do Brasil não tenha vindo, o Cruzeiro cumpriu um bom papel em 2025, esteve presente quase até o fim de todas as competições e isso fez o time retomar sua ambição, perdida após anos de resultados ruins e de frequentar a Série B do Brasileiro.

“Em relação ao que queríamos na Copa do Brasil, o objetivo era claro: ganhar. Chegando à semifinal, todas as quatro equipes queriam vencer, mas não conseguimos atingir nosso objetivo. A responsabilidade é minha. Não podemos chegar à Libertadores e apresentar aos torcedores um projeto de ganhar o campeonato sem planejamento, diante do que se construiu ao longo de vários anos. Mas foi um ano em que recuperamos a confiança dos torcedores com nossa boa imagem.

A Raposa termina a temporada com o terceiro lugar no Brasileirão e alcançando a semifinal da Copa do Brasil. Para 2026, já está garantida na fase de grupos da Libertadores. Mais uma vez, Jardim não sabe se estará no comando do time em 2026, mas afirmou que, como o objetivo é sempre dar um passo à frente, uma campanha ainda melhor na próxima temporada é a meta.

“Precisamos dar continuidade e fazer aquilo que o Pedrinho recentemente falou: dar mais um passo em relação ao que será o futuro. Não posso colocar minhas palavras sobre o futuro do clube, pois ele tem uma direção e um dono. O Pedrinho falou sobre a importância de sempre avançar e seguir em frente.”

