Internacional celebra 50 anos do primeiro título do Brasileiro

O dia 14 de dezembro representa uma data importante para o Internacional. Afinal, foi neste dia, em 1975, que uma conquista marcou a história do clube: o primeiro título do Colorado no Campeonato Brasileiro. Para celebrar os 50 anos desse feito, o clube reuniu, na quinta-feira, jogadores e integrantes da equipe que ergueu a taça naquele ano inesquecível.

O encontro contou com nomes como Elias Figueroa, Valdomiro, Carpegiani, Paulo Roberto Falcão e Cláudio Duarte. Uma reunião repleta de memórias, com destaque para o gol de Elias Figueroa. Afinal, na disputa contra o Cruzeiro, foi dele o tento decisivo que deu ao Inter o título inédito. A conquista teve caráter histórico para o futebol gaúcho, pois colocou o Rio Grande do Sul no mapa dos campeões nacionais, rompendo a hegemonia do eixo Rio–São Paulo.

“Quando eu fiz o gol, não saí correndo como todo mundo. Depois vi que era um gol iluminado. Para mim foi uma coisa do outro mundo. Esse título foi muito importante para o Inter e para o futebol gaúcho. Naquela época, os títulos ficavam nos times de São Paulo e do Rio. Nós mudamos isso”, relembrou Figueroa durante a celebração.

A campanha do Internacional que valeu o título em 1975

Há 50 anos, a campanha colorada foi construída ao longo de 30 partidas, com 19 vitórias, oito empates e apenas três derrotas. Naquele formato, o Brasileiro reunia 42 equipes em quatro grupos. Assim, vinte avançavam à segunda fase, depois 16 seguiam à terceira, até as disputas de semifinal e final em jogo único. Desse modo, o Inter se destacou ao derrotar o Fluminense de Didi (técnico) e Rivellino na semifinal e o Cruzeiro de Piazza e Nelinho na decisão.

Também como parte da celebração dos 50 anos, o Internacional postou um vídeo no Instagram reunindo fotos e vídeos de momentos marcantes.

Para Carpegiani, o reencontro após cinco décadas teve significado especial.

“É uma honra rever esses companheiros que foram fundamentais nas campanhas da década de 70, que está na história do Inter. Abrimos um caminho de campeão brasileiro no estado”, afirmou.

Cláudio Duarte também destacou o ambiente da equipe:

“Fico contente de vê-los, porque tivemos um grupo de trabalho muito positivo. Convivíamos tão bem que conseguimos produzir mais do que nós próprios esperávamos”.

Para os campeões de 1975, o sucesso passa por escolhas corretas e perfil adequado de elenco.

“O futebol é muito difícil de explicar. Hoje, só talento não ganha jogo. É preciso comprometimento, conduta, perfil positivo. Às vezes, na pressa ou na falta de recursos, se contratam jogadores inadequados. Não existe jogador ruim, existe jogador desnecessário”, avaliou Cláudio Duarte.

Carpegiani completou:

“O Inter tentou este ano, trouxe bastante gente, mas é preciso saber escolher. Isso é fundamental no futebol. Sem isso, não se chega”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.