Fim de sonho: São Paulo não jogará a Libertadores. Botafogo irá para a pré

Fim de sonho para Botafogo e, principalmente, São Paulo, com a definição de Corinthians e Vasco como finalistas da Copa do Brasil de 2025. Afinal, para o Botafogo, sexto colocado do Brasileirão, restava torcer para que Corinthians ou Cruzeiro vencessem a competição, pois assim herdaria uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Agora, o clube terá de se contentar em disputar a fase eliminatória do torneio continental, o que significa jogar quatro partidas a mais para chegar à fase de grupos, em uma temporada que já se desenha como uma verdadeira maratona.

A situação é ainda pior para o São Paulo. O time terminou o Brasileirão na oitava colocação e sua única chance de disputar a Libertadores — ainda que pela fase eliminatória — seria caso Corinthians ou Vasco não fossem campeões da Copa do Brasil. No entanto, com o Corinthians eliminando o Athletico e o Vasco superando o Fluminense, um dos dois clubes, ambos atrás do São Paulo na tabela do Brasileirão, ficará com a vaga na Libertadores.

Para entender o cenário são-paulino: se Cruzeiro ou Fluminense fossem campeões, como já estão classificados para a Libertadores via Campeonato Brasileiro (terceiro e quinto colocados, respectivamente), a vaga seria repassada ao oitavo colocado, o São Paulo. Com isso fora do radar, o Tricolor fica sem lugar no torneio continental de 2025.

Os classificados para a Libertadores

Na fase de grupos

Flamengo (campeão brasileiro e da Libertadores).

Palmeiras (vice-campeão brasileiro).

Cruzeiro (3 colocado).

Mirassol (4º colocado).

Fluminense (5º colocado).

Campeão da Copa do Brasil (Corinthians ou Vasco).

Na fase preliminar da Libertadores

Botafogo (6º colocado).

Bahia (7º colcoado).

