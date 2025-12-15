Zubeldía relaciona eliminação ao perfil de jogadores do Vasco e avalia: “Merecidamente”

A eliminação do Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, na noite deste domingo (14), marcou também o fim da temporada de 2025 para o clube. Após o clássico, Luis Zubeldía analisou a vitória do Vasco — por 4 a 3 nos pênaltis — como merecida e relacionou a classificação ao perfil de seus jogadores.

Ainda que o técnico tenha reconhecido o rival como mais incisivo à frente do gol, foi o Fluminense que venceu o clássico no tempo regulamentar: por 1 a 0, com gol contra de Paulo Henrique. O placar levou a decisão aos pênaltis.

“Eles criaram mais situações, mas, de maneira geral, nos dois jogos o desenvolvimento esteve muito parecido. Eles foram um pouco mais incisivos na frente do gol. Acho que isso também tem a ver com o perfil dos jogadores que possuem: atletas mais verticais, que conseguem finalizar de fora da área. Como no caso do Rayan”, e completou:

“No fim, esse conceito acabou se confirmando antes. Eles passaram merecidamente. Lamentavelmente, para nós, baixar a cabeça e já começar a pensar no que vem pela frente”, afirmou o treinador.

Zubeldía tenta, mas time peca

O Fluminense entrou em campo precisando reverter a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida e não demorou muito para conseguir ao menos igualar o agregado. Para isso, contou com uma ajuda de Paulo Henrique — que marcou contra ao tentar afastar a bola.

A partida começou equilibrada, com muitas disputas no meio de campo e bolas longas. O Vasco levou perigo em finalizações de longa distância com Andrés Gómez e Rayan, exigindo duas boas defesas de Fábio.

Após um início confuso, o Fluminense passou a controlar melhor as ações, principalmente pelo lado direito, com Samuel Xavier e Canobbio. A jogada do gol surgiu justamente por ali: o lateral encontrou o uruguaio, que cruzou, Everaldo desviou e acertou a trave. Paulo Henrique se atrapalhou na sequência e marcou contra.

Na etapa final, o cenário se manteve. As equipes seguiram trocando ataques, mas com pouca inspiração ofensiva. Fábio voltou a se destacar ao defender uma cabeçada de Rayan no canto. Pelo lado tricolor, Zubeldía promoveu as entradas de Ganso e John Kennedy, mas o time criou pouco.

Fim de temporada

Com a eliminação, o Fluminense encerra sua participação na temporada de 2025. O clube chegou à final do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão e parou na semifinal da Copa do Brasil. Além disso, chegou à mesma fase na Copa do Mundo de Clubes, nos EUA.

