Fernando Diniz celebra vaga do Vasco na final da Copa do Brasil

Fernando Diniz valorizou a classificação do Vasco para a final da Copa do Brasil e destacou a conexão com a torcida após a vitória nos pênaltis sobre o Fluminense, por 4 a 3, no Maracanã, neste domingo (14). Em coletiva de imprensa, o treinador descreveu a emoção vivida no estádio e reforçou o peso do momento para o clube.

Atuações do Vasco contra o Fluminense

“Foi um momento de profundo êxtase, de alegria, ver a torcida celebrar algo que ela merece muito. A gente deu mais um passo rumo a um sonho de todo vascaíno”, afirmou Diniz, ao comentar a festa dos torcedores após a classificação.

Além disso, o técnico também analisou a decisão contra o Corinthians e pregou respeito ao adversário, destacando o equilíbrio esperado nos confrontos.

“Tem tudo para ser uma grande final. O Corinthians tem uma grande equipe, uma torcida que apoia bastante. Eles vão jogar um jogo em São Paulo, dentro dos domínios deles, e vamos fazer a finalíssima aqui no Maracanã”, disse.

Por fim, Diniz ressaltou a importância da preparação para os jogos decisivos.

“A gente tem que saber descansar e saber se preparar. Dessa maneira, tem tudo para ser dois grandes jogos”, concluiu o treinador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.