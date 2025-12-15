Thiago Silva se despede de atletas do Fluminense após eliminação no Maracanã

A eliminação do Fluminense para o Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil, pode ter marcado o último capítulo de Thiago Silva com a camisa tricolor. Após a derrota nos pênaltis, na noite deste domingo (14), o zagueiro se despediu dos companheiros no vestiário do Maracanã e pode antecipar sua saída.

O defensor e ídolo tricolor tem contrato com o clube até o meio de 2026, mas não deve defender o clube na próxima temporada. Embora o ge confirme o tom de adeus no vestiário, ainda não há definição oficial sobre os próximos passos do defensor.

Não está claro se Thiago seguirá atuando, possivelmente com um retorno à Europa, ou se optará pela aposentadoria. Desde o meio do ano, o zagueiro manifestou publicamente que considera encerrar a carreira ao fim do vínculo que mantinha com o clube carioca.

Thiago Silva: aposentadoria ou Europa?

Ainda que a despedida esteja cada vez mais próxima, o zagueiro ainda tem planos no futebol. Em entrevista recente à revista France Football, o ídolo tricolor reconheceu que a aposentadoria está próxima, mas revelou manter o sonho de ter uma última chance de disputar a Copa do Mundo.

Nesse contexto, o possível adeus revelado na noite deste domingo pode estar ligado também a um retorno à Europa, onde vive a família do jogador. Vale destacar que o jornal italiano Reppublica revelou recentemente um possível interesse do Milan em repatriar o brasileiro.

Fluminense eliminado

O Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0 no tempo regulamentar, com gol contra de Paulo Henrique e levou a decisão aos pênaltis. John Kennedy e Canobbio desperdiçaram para o Fluminense, enquanto Léo Jardim sagrou-se herói do outro lado.

Neste contexto e diante de mais de 65 mil pessoas, o Tricolor se despede daquela que pode ter sido a última aparição do ídolo da zaga com a camisa do clube.

