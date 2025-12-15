Santos aguarda novo técnico do Cruzeiro para avançar por Gabigol

O Santos acompanha de perto a movimentação do Cruzeiro no mercado em busca de um novo treinador para, só então, tentar avançar nas conversas pela contratação de Gabigol. A diretoria alvinegra entende que a definição do substituto de Leonardo Jardim será determinante para o futuro do centroavante na Toca da Raposa. Assim, adota postura cautelosa neste momento.

Internamente, o clube mineiro avalia nomes como Tite, Artur Jorge, entre outros para assumir o comando técnico. A intenção da diretoria celeste é ouvir o próximo treinador antes de bater o martelo sobre a permanência ou não de Gabigol. Ainda assim, a tendência nos bastidores é de que o atacante deixe Belo Horizonte. Cenário que se tornou mais evidente após o pênalti desperdiçado na semifinal da Copa do Brasil.

Gabigol tem interesse em voltar pro Santos

O desejo de mudança já havia sido manifestado pelo próprio jogador anteriormente, e o Santos surge como um destino visto com bons olhos. A identificação com o clube, aliada a fatores pessoais, pesa na balança. Gabriel vive atualmente em Belo Horizonte ao lado de Rafaella Santos, irmã de Neymar, e a possibilidade de se aproximar da família na Baixada Santista é considerada positiva pelo estafe do atleta.

Do ponto de vista financeiro, o Peixe não pretende desembolsar valores elevados para contar com o camisa 99. A estratégia passa por três caminhos possíveis: uma rescisão amigável com o Cruzeiro, um empréstimo ou até mesmo uma negociação que envolva a troca de jogadores.

Para acomodar os altos vencimentos de Gabigol dentro da realidade orçamentária do clube, o Santos sabe que precisará promover ajustes no elenco. Um dos nomes analisados é o de Tiquinho Soares, atualmente reserva e dono de um dos maiores salários do grupo, atrás apenas de Neymar. A equação financeira será decisiva para que a negociação avance nos próximos dias.

