ASSINE JÁ!
Jogada10

Santos aguarda novo técnico do Cruzeiro para avançar por Gabigol

Santos aguarda novo técnico do Cruzeiro para avançar por Gabigol
Santos aguarda novo técnico do Cruzeiro para avançar por Gabigol -

O Santos acompanha de perto a movimentação do Cruzeiro no mercado em busca de um novo treinador para, só então, tentar avançar nas conversas pela contratação de Gabigol. A diretoria alvinegra entende que a definição do substituto de Leonardo Jardim será determinante para o futuro do centroavante na Toca da Raposa. Assim, adota postura cautelosa neste momento.

Internamente, o clube mineiro avalia nomes como Tite, Artur Jorge, entre outros para assumir o comando técnico. A intenção da diretoria celeste é ouvir o próximo treinador antes de bater o martelo sobre a permanência ou não de Gabigol. Ainda assim, a tendência nos bastidores é de que o atacante deixe Belo Horizonte. Cenário que se tornou mais evidente após o pênalti desperdiçado na semifinal da Copa do Brasil.

Gabigol tem interesse em voltar pro Santos

O desejo de mudança já havia sido manifestado pelo próprio jogador anteriormente, e o Santos surge como um destino visto com bons olhos. A identificação com o clube, aliada a fatores pessoais, pesa na balança. Gabriel vive atualmente em Belo Horizonte ao lado de Rafaella Santos, irmã de Neymar, e a possibilidade de se aproximar da família na Baixada Santista é considerada positiva pelo estafe do atleta.

Do ponto de vista financeiro, o Peixe não pretende desembolsar valores elevados para contar com o camisa 99. A estratégia passa por três caminhos possíveis: uma rescisão amigável com o Cruzeiro, um empréstimo ou até mesmo uma negociação que envolva a troca de jogadores.

Para acomodar os altos vencimentos de Gabigol dentro da realidade orçamentária do clube, o Santos sabe que precisará promover ajustes no elenco. Um dos nomes analisados é o de Tiquinho Soares, atualmente reserva e dono de um dos maiores salários do grupo, atrás apenas de Neymar. A equação financeira será decisiva para que a negociação avance nos próximos dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas